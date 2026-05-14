Ikea PS 2026, il design della nuova collezione guarda al passato
"È arrivata in negozio la nuova collezione IKEA PS 2026, che unisce design, funzionalità e dettagli originali per portare più movimento nella vita di tutti i giorni". Così l'azienda svedese ha presentato i nuovi oggetti che sono acquistabili per arredare e colorare la propria casa. Eccone alcuni dal sapore decisamente vintage
- Ikea ha ufficialmente annunciato l'arrivo della nuova collezione Ikea PS 2026. Dodici designer sono stati coinvolti nella realizzazione di 44 prodotti nell'ambito della decima edizione di Ikea PS che rappresenta il lato forse più sperimentale dell'azienda svedese. Ecco una parte degli oggetti che si potranno acquistare sia in negozio sia online.
- Tre curiose e divertenti maschere tridimensionali, "disegnate da Lex Pott", che si ripromettono di ravvivare la casa in modo semplice. "Realizzate in carta, possono essere messe in mostra singolarmente o insieme, creando un'atmosfera festosa", spiega Ikea. Costano 6,95 euro.
- Nella nuova collezione di Ikea c'è anche il divano letto a 3 posti Skiftebo, di colore grigio chiaro-beige. L'azienda lo descrive come "confortevole per rilassarsi e dormire saltuariamente", sottolineandone "il design trapuntato, la struttura resistente e la fodera rimovibile, che può essere lavata facilmente". Costa 499 euro.
- Ikea propone questa particolare lampada da terra a luce indiretta, color rosso scuro, che può essere alta fino a 182 cm. La curiosità è che questa lampada può essere piegata e girata come si vuole "per creare una luce d'atmosfera o illuminare il soffitto o la parete". Si può acquistare al costo di 39,95 euro.
- Il mobile IKEA PS 2026 si ispira alla tradizione artigianale "con le sue ante in impiallacciatura di pino intrecciato a mano che riflettono la cura e la maestria della loro creazione". Le dimensioni del mobile sono 80x46x140 cm, il costo è di 349 euro.
- Lunga 127 cm, la nuova panca IKEA PS 2026 ha qualcosa di davvero particolare: "quando ti siedi, ti dondola dolcemente da un lato all'altro", spiega l'azienda svedese. Un oggetto d'arredamento che può far rivivere anche le sensazioni della proria infanzia. E' realizzata in pino massiccio, costa 149 euro.
- Nella versione arancione vivo o grigio chiaro-beige, la nuova poltrona letto IKEA PS 2026 "unisce comfort e funzionalità". Durante il giorno può essere utile per un breve sonnellino ma di notte si trasforma in un vero e proprio letto, "perfetto per i piccoli ambienti". Costa 249 euro.
- Questo scaffale di pino massiccio, dimensioni 160x35x161cm, è un mobile essenziale con le estremità verniciate di rosso. Si tratta, spiega Ikea, di "un riferimento ai metodi tradizionali di essiccazione del legno" che vuole rendere omaggio "ai design classici di Ikea degli anni '80". Costa 249 euro.
- "Non sai dove mettere tutti quei piccoli oggetti che vuoi avere sempre a portata di mano? Il carrello IKEA PS 2026 beige è la soluzione ideale! Con la sua forma arrotondata e di grandi dimensioni, aggiunge un tocco divertente a qualsiasi ambiente", sottolinea l'azienda svedese. Il carrello beige costa 49,95 euro.
- La colorata sedia IKEA PS 2026 può rendere armoniosi i vari spazi della casa e può essere sfruttata in svariati modi. "Puoi sederti in avanti, all'indietro, appoggiando le braccia allo schienale, come preferisci", racconta ancora l'azienda svedese. Si può acquistare per 65 euro.
- Alto 38cm, presenta buffe orecchie sporgenti e gradevoli forme rotonde. Si tratta di uno dei diversi vasi della collezione, in questo caso "disegnato da Maria Vinka". E ogni vaso, racconta Ikea, "è unico perché è realizzato in vetro soffiato da un abile artigiano. Costa 39,95 euro.
- Questo curioso tappeto a pelo corto, ovale (dimensioni 200x266cm), presenta una serie di macchie di inchiostro che disegnano "vivaci forme fluide verdi su una base bianco sporco" e può portare "un tocco di giocosità alla tua stanza". Il desidgn è a cura di Michelle Armas, costa 249 euro.