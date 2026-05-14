 Ikea PS 2026, presentata la nuova collezione: tutte le novità | Sky TG24
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Ikea PS 2026, il design della nuova collezione guarda al passato

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"È arrivata in negozio la nuova collezione IKEA PS 2026, che unisce design, funzionalità e dettagli originali per portare più movimento nella vita di tutti i giorni". Così l'azienda svedese ha presentato i nuovi oggetti che sono acquistabili per arredare e colorare la propria casa. Eccone alcuni dal sapore decisamente vintage

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