Bambini in viaggio, 5 destinazioni per festeggiare festa della mamma

Bambini in viaggio, 5 destinazioni per festeggiare la festa della mamma in Italia
Per festeggiare la festa della mamma in famiglia, vi proponiamo cinque destinazioni insolite e meravigliose da vivere in famiglia in questi giorni di primavera. Buon viaggio!
- Le Cinque Terre sono la meta perfetta da vivere con i figli. I collegamenti in treno tra i borghi permettono di spostarsi facilmente anche con bambini, mentre i sentieri più semplici regalano panorami spettacolari sul mare. Tra una focaccia ligure, un giro in battello e un gelato sul porto, il weekend diventa un’esperienza rilassante e condivisa, ideale anche per una partenza organizzata all’ultimo minuto.
- La Toscana resta una delle regioni più amate per i weekend in famiglia. In Val d’Orcia molti agriturismi organizzano attività per bambini, dalle fattorie didattiche alle passeggiate a cavallo. Per le mamme, invece, il richiamo è quello dei paesaggi slow, del buon cibo e delle spa immerse nel verde.
- Torino è una meta comoda da raggiungere e perfetta per un fine settimana culturale con i figli. Il Museo Egizio conquista grandi e piccoli, mentre il centro storico offre piazze eleganti, cioccolaterie e parchi dove rilassarsi. Un’idea ideale per chi cerca una vacanza educativa ma leggera.
- Da Rimini a Cesenatico, la Riviera riapre la stagione estiva con offerte last minute dedicate alle famiglie. Spiagge attrezzate, piste ciclabili e hotel con animazione rendono la zona una scelta pratica per chi vuole partire senza organizzare troppo. E a maggio i prezzi sono ancora accessibili.
- Per le mamme che amano la montagna, un weekend nelle Dolomiti può trasformarsi in un’esperienza rigenerante per tutta la famiglia. Sentieri semplici, malghe, picnic e percorsi avventura per bambini permettono di vivere qualche giorno lontano dal traffico e dagli schermi, puntando tutto sulla natura condivisa.