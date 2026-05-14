Proseguono gli scontri tra Russia e Ucraina: nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri Mig-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi. "Nel quartiere di Darnytskyi è in corso un'operazione di ricerca e soccorso, a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Sul posto sono presenti tutti i servizi di emergenza". Lo scrive su Telehgram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, a seguito dell'attacco con droni e missili balistici condotto dalle forze armate russe sulla capitale dell'Ucraina.

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