Guerra Ucraina Russia, nella notte attacco russo con missili e droni su Kiev. LIVE
Nel quartiere di Darnytskyi è in corso un'operazione di ricerca e soccorso, a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Sul posto sono presenti tutti i servizi di emergenza", scrive su Telehgram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, a seguito dell'attacco con droni e missili balistici condotto dalle forze armate russe sulla capitale ucraina
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Proseguono gli scontri tra Russia e Ucraina: nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri Mig-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi. "Nel quartiere di Darnytskyi è in corso un'operazione di ricerca e soccorso, a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Sul posto sono presenti tutti i servizi di emergenza". Lo scrive su Telehgram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, a seguito dell'attacco con droni e missili balistici condotto dalle forze armate russe sulla capitale dell'Ucraina.
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Sale a 31 il numero dei feriti nell'attacco russo a Kiev
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con missili aerobalistici Kinzhal, missili balistici Iskander-M/S-400, missili da crociera Kh-101 e 675 droni. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 41 missili e 652 droni. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. La direzione principale dell'attacco era Kiev dove il numero dei feriti è salito a 31 nel crollo di parte di un edificio nel quartiere di Darnytskyi. "Ci sono 14 vittime ricoverate in ospedale, tra cui un bambino ", ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram.
Attacco su Kiev, bilancio parziale di un morto e 16 feriti
È di un morto e 16 feriti il bilancio parziale dell'attacco russo su Kiev. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
Sindaco di Kiev: 'Persone intrappolate sotto le macerie'
Nel quartiere di Darnytskyi è in corso un'operazione di ricerca e soccorso, a seguito del crollo di un edificio residenziale che ha intrappolato diverse persone sotto le macerie. Sul posto sono presenti tutti i servizi di emergenza". Lo scrive su Telehgram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, a seguito dell'attacco con droni e missili balistici condotto dalle forze armate russe sulla capitale dell'Ucraina.
Attacco russo con missili e droni su Kiev
Nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri Mig-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.