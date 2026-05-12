Ucraina, ex braccio destro di Zelensky Yermak accusato di riciclaggio

Ad Andrii Yermak è stato notificato il coinvolgimento come persona sospetta in un caso di corruzione di grande portata a cui è stato dato il nome di "operazione Midas". Questo passo anticipa l'incriminazione formale. Yermak ha detto di "non voler commentare fino a quando l'inchiesta sarà completata"

L'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev: lo rendono noto i media ucraini. L'Ufficio del procuratore anti corruzione (Sapo) e l'Ufficio nazionale anti corruzione (Nabu) gli hanno notificato il suo coinvolgimento come persona sospetta, che anticipa l'incriminazione formale. La sua abitazione è stata perquisita. Yermak ha detto di "non voler commentare fino a quando l'inchiesta sarà completata".

L'accusa

Le autorità sostengono che oltre 460 milioni di grivne (8,89 milioni di euro) siano stati riciclati attraverso il progetto nel corso di diversi anni, utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi. Le forze dell'ordine affermano che il gruppo aveva pianificato la costruzione di quattro ville private, ciascuna di circa 1.000 metri quadrati, insieme a un complesso benessere condiviso con spa e piscina.

Yermak è sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine su un sistema di corruzione da 100 milioni di dollari incentrato sul monopolio nucleare statale Energoatom, la più grande indagine per corruzione del mandato di Zelensky. Nove persone sono già state incriminate nel caso Energoatom, tra cui Timur Mindich, stretto collaboratore del presidente ucraino, l'ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l'ex ministro dell'Energia e della Giustizia, Herman Halushchenko. Zelensky non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in seguito alle accuse contro Yermak. Il consigliere presidenziale Dmytro Lytvyn ha dichiarato che "è troppo presto per valutare le azioni procedurali in corso".

Ex braccio destro di Zelensky

Yermak, un tempo braccio destro di Zelensky, aveva consolidato un potere senza precedenti come capo dell'Ufficio del presidente prima di dimettersi nel novembre 2025 a seguito dell'indagine per corruzione in corso. Ex avvocato e produttore cinematografico senza precedenti esperienze politiche, Yermak ha sfruttato la sua amicizia e lealtà a Zelensky per accumulare rapidamente potere e influenza, oltre a notorietà. Sarebbe stato la forza trainante dietro il tentativo dell'amministrazione di smantellare le agenzie anticorruzione ucraine lo scorso anno: una mossa che ha suscitato immediate reazioni negative in patria e all'estero, comprese proteste di massa. Si dice anche che abbia condotto spietate campagne contro i suoi presunti rivali politici. Yermak ha inoltre svolto un ruolo chiave nella politica estera, fungendo da collegamento con i funzionari statunitensi nei negoziati di pace con la Russia.