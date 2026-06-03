Slovenia, cala il prezzo regolamentato della benzina e del diesel

Come riporta l'agenzia di stampa slovena Sta, il prezzo della benzina normale è sceso di 11,1 centesimi, attestandosi a 1,603 euro al litro, mentre quello del diesel è calato di 10,6 centesimi, arrivando a 1,647 euro

In Slovenia, i prezzi regolamentati dei carburanti sono calati di una decina di centesimi. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena Sta.

La misura vale solo al di fuori della rete autostradale

Il prezzo della benzina normale è sceso di 11,1 centesimi, attestandosi a 1,603 euro al litro, mentre quello del diesel è calato di 10,6 centesimi, arrivando a 1,647 euro. I prezzi dei carburanti in Slovenia sono regolamentati solo al di fuori della rete autostradale, mentre lungo le autostrade e le superstrade i rivenditori possono fissare i prezzi liberamente.