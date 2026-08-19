Trump: "La Corea del Nord ha 57 armi nucleari, ma andiamo d'accordo"

Il presidente americano ribadisce che incontrerà Kim Jong-un nel corso del 2026. E sulle atomiche spiega: "Non bisognava permettere che accadesse, ma ormai le ha"

Donald Trump ha ribadito che incontrerà Kim Jong-un nel corso del 2026 e ha sostenuto che la Corea del Nord possieda 57 armi nucleari "molto potenti". Parlando alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha definito positivi i rapporti personali con il leader nordcoreano, nonostante Pyongyang continui a disporre di un arsenale nucleare. "Il fatto che io vada d'accordo con Kim Jong-un è una cosa positiva. Possiede 57 armi nucleari molto potenti. Non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha", ha detto Trump.

Alla domanda sulla possibilità di incontrare Kim Jong-un nel corso dell'anno, Trump ha risposto: "Sì, lo farò". Un eventuale nuovo faccia a faccia rappresenterebbe una ripresa dell'iniziativa diplomatica già avviata durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, quando l'obiettivo dichiarato era convincere Pyongyang ad abbandonare il programma nucleare.