Caso Christa Pike, si dimette il capo delle prigioni del Tennessee

Frank Strada, già in passato al centro di altre fallite esecuzioni mortali, ha fatto un passo indietro. A confermarlo è stato il governatore locale, Bill Lee. "Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile", ha dichiarato

Frank Strada, il capo delle prigioni del Tennessee, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Chista Pike. Lo ha confermato il governatore Bill Lee. "Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile", ha dichiarato Lee. "Ho accettato la sua decisione di lasciare l'incarico e gli sono grato per l'impegno a garantire una transizione senza intoppi ai vertici del dipartimento".

Sospese le prossime esecuzioni

Lo stesso Lee ha deciso di sospendere tutte le prossime esecuzioni e ordinato un'indagine indipendente sul fallito tentativo di uccidere Pike con le iniezioni letali. Strada, si è scoperto dopo l'esecuzione fallita della donna, aveva alle spalle altre quattro esecuzioni con esito negativo in altrettanti anni in due Stati.