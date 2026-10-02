"Al momento non abbiamo idea della sua prognosi né molti aggiornamenti sul suo stato di salute", ha dichiarato ai giornalisti il suo avvocato, Randy Spivey. "Ma sappiamo che al momento è viva", ha confermato

Christa Pike è attualmente in "condizioni critiche e sta ricevendo cure salvavita" in ospedale, dopo essere sopravvissuta a due tentativi di iniezione letale. La vicenda della donna, condannata a morte nel Tennessee, ha spinto il governatore dello Stato a sospendere tutte le esecuzioni per quest'anno. "Al momento non abbiamo idea della sua prognosi né molti aggiornamenti sul suo stato di salute", ha dichiarato ai giornalisti il suo avvocato, Randy Spivey. "Ma sappiamo che al momento è viva", ha confermato.

Chiesta la commutazione della pena

I legali della donna, data la situazione, hanno richiesto la commutazione della pena. Pike, 50 anni, è stata condannata a morte nel 1996 per l'omicidio di Colleen Slemmer. Mercoledì le sono state iniettate due dosi letali di pentobarbital, ma è sopravvissuta, sempre quanto riferito dai suoi avvocati. È stata poi condotta in ospedale in ambulanza. Aveva 18 anni quando, insieme al suo fidanzato di allora, Tadaryl Shipp, picchiò, torturò e uccise la giovane 19enne, sua compagna di corso.

Il tentativo fallito di esecuzione

L'esecuzione della condanna è stata al centro di una dura battaglia legale fino all'ultimo minuto, culminata poi con l'autorizzazione della Corte Suprema degli Stati Uniti a procedere con le iniezioni letali. La madre della vittima, che era tra coloro che volevano che l'esecuzione avesse luogo e si era recata in Tennessee per assistervi, ha dichiarato alla Nbc News che il tentativo fallito di esecuzione "è stato un disastro".

La condanna

Christa Pike era stata giudicata colpevole per l'omicidio di Colleen Slemmer, una collega di corso al Knoxville Job Corps, un centro che forniva formazione professionale a giovani di famiglie in difficoltà, con la complicità del fidanzato dell'epoca. Pike, maggiorenne, venne condannata a morte un anno dopo, mentre Shipp, che era minorenne all'epoca dei fatti, era tutelato dalla legge contro la pena capitale ed è stato condannato all'ergastolo.