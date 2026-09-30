La donna uccise una compagna di corso con la complicità dell'allora fidanzato 17enne. Dopo la condanna emersero abusi sessuali e fisici nel suo passato e le furono diagnosticati problemi di salute mentale. Ma il governatore Bill Lee ha respinto ogni appello delle associazioni per i diritti umani, confermando l'esecuzione prevista per il 30 settembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre 200 anni dopo l’ultimo precedente, il Tennessee si appresta oggi a eseguire una condanna a morte su una donna. Il governatore Bill Lee ha infatti respinto la richiesta di clemenza di Christa Pike, colpevole con la complicità dell’allora fidanzato 17enne Tadaryl Shipp e di un’altra amica dell’omicidio Colleen Slemmer, una collega di corso 19enne al Knoxville Job Corps, un centro che forniva formazione professionale a giovani di famiglie in difficoltà. Pike, maggiorenne, venne condannata a morte un anno dopo, mentre Shipp, era tutelato dalla legge contro la pena capitale e venne condannato all'ergastolo.

Il caso Il caso suscitò grande clamore per le modalità dell’omicidio. Slammer fu torturata e uccisa con un’arma dal taglio, sul suo corpo fu inciso un simbolo satanico. La tragedia portò alla chiusura della scuola di formazione e Pike divenne la donna più giovane a finire nel braccio della morte nella storia degli Stati Uniti. "Rivivo questa esecuzione ogni giorno nel mio cuore", ha dichiarato la condannata in una registrazione audio inedita diffusa dai suoi avvocati al New York Times. "Qualunque cosa accada il 30 settembre, questo non sarà più il mio inferno".

Gli abusi subiti da Pike Dopo la condanna emersero dettagli pesanti sul passato di Pike, vittima di abusi sessuali e affetta da problemi di salute mentale. Negli anni seguenti le furono diagnosticati il disturbo bipolare e la sindrome da stress post traumatico. Ciononostante, la decisione del governatore Lee è stata irremovibile: "Dopo un'attenta valutazione della richiesta di clemenza di Christa Gail Pike e un esame approfondito del caso, confermo la sentenza dello Stato del Tennessee e non intendo intervenire", ha dichiarato in un comunicato il governatore nonostante le pressioni dei gruppi per i diritti umani, con Amnesty International che aveva lanciato una petizione per tentare di ottenere una grazie dell'ultimo minuto.