Marocco, Fatima El Mansouri: chi è la prima donna premier del Paese

Avvocatessa, 50 anni, è stata anche ex ministra dell'Urbanistica del governo uscente e nel 2009, da poco entrata in politica tra le fila del Pam, è diventata prima sindaca donna di Marrakech. E' stata poi rieletta nel 2021, per il secondo mandato consecutivo

A pochi giorni dalle elezioni del 23 settembre , re Mohammed VI del Marocco ha sciolto definitivamente le riserve e ha deciso di affidare l'incarico di capo di governo a Fatima Ezzahra El Mansouri, 50 anni, avvocatessa e sindaca in carica di Marrakech che diventa così la prima donna premier del Marocco. La decisione di Re Mohammed è stata piuttosto laboriosa dato che, in passato, non aveva mai impiegato così tanto tempo per incaricare un premier.

Chi è la nuova premier del Marocco

Fatima El Mansouri è stata anche ex ministra dell'Urbanistica del governo uscente e nel 2009, da poco entrata in politica tra le fila del Pam, è diventata prima sindaca donna di Marrakech. E' stata poi rieletta nel 2021, per il secondo mandato consecutivo. Già all'indomani dei risultati elettorali il suo nome aleggiava tra quelli in pole per diventare premier: "Sarebbe per me un grande onore", si era limitata a far sapere. Nata il 3 gennaio 1976 a Ben Guerrir, a 80 Km da Marrakech, Fatima El Mansouri ha comunque respirato la politica da sempre, anche considerando che il padre Abderrahim, anche lui avvocato, è stato uno dei governatori della regione di Marrakech, sotto Hassan II, e diplomatico di rango negli Emirati Arabi.

Gli studi e la prima nomina a ministro

Ha studiato in Francia, Marocco e Stati Uniti. Nel 2021 re Mohammed VI l'aveva nominata ministra del piano nazionale urbanistico, uno dei progetti più impegnativi per ricollocare oltre 200mila beneficiari di case popolari. Secondo la rivista Forbes, nel 2014, è stata una tra le 20 giovani donne più influenti dell'Africa e proprio quell'anno è stata nominata per lo Young Global leader. Stretta collaboratrice di uno dei consiglieri politici del re, Fouad El Imma, pure originario di Ben Guerrir, Fatima El Mansouri aveva mosso i primi passi in politica nel 2007 tra i fondatori del Pam.

Da Marrakech a Rabat

Nei suoi 20 anni di militanza, di fatto, ha scalato le posizioni interne al partito ed è passata dal consiglio comunale di Marrakech alla guida del Parlamento di Rabat. Ora ecco la sfida più significativa tra tutte, visto che 97 seggi dalla sua ma per governare gliene servono almeno altri 93. Dovrà lavorare per trovare degli alleati, anche se non ha i giovani dalla sua parte, i quali dopo Ceuta, sono rimasti a guardare senza andare a votare. Uno dei pensieri per il Marocco, in ottica 2030, sarà poi anche sportivo visto che nel Paese si dovrà giocare la Coppa del mondo di calcio.