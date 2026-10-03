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Manifestazioni e proteste per l’emergenza casa in Spagna, scontri a Valencia. FOTO

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Continuano nel Paese i cortei di protesta per la crisi abitativa, innescati dallo sfratto dell’87enne Maricarmen dall’appartamento in cui viveva da 70 anni. Ieri il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione, e sulla Spagna si agita lo spettro di elezioni anticipate

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