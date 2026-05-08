Fiori e piante per la Festa della Mamma: guida ai significati

Fiori e piante restano tra i regali più scelti per celebrare questa ricorrenza. Dalle peonie alle rose, fino ad azalee, orchidee e ortensie, ogni fiore viene associato a significati legati all’affetto e ai legami familiari
- La Festa della Mamma è alle porte. Quest’anno cadrà il 10 maggio 2026. Tra le idee regalo più diffuse per questa occasione ci sono mazzi di fiori, composizioni floreali e piante fiorite.
- Bouquet di fiori o piante? Per scegliere il regalo più adatto si possono seguire anche i suggerimenti di Interflora, gruppo internazionale specializzato nella consegna di omaggi floreali in diversi Paesi del mondo. Una possibilità è puntare sui fiori o sui colori preferiti della propria mamma, ma si può scegliere anche una composizione più originale. Per chi ama il colore e la vivacità, inoltre, dei vasetti colorati per piantine possono diventare un elemento decorativo per la casa.
- Tra i fiori per la festa della mamma la Peonia è, insieme alla Potentilla, il fiore per eccellenza in quanto è simbolo di amore e affetto ma anche prosperità, onore, valore, nobiltà d’animo e, in piena fioritura, pace.
- Rose, tulipani, gerbere, peonie e orchidee sono tra i fiori più scelti per la Festa della Mamma. Le rose rosse, in particolare, vengono associate a un affetto duraturo. Tra le opzioni c’è anche la rosa stabilizzata, trattata con una tecnica che permette di conservarla per oltre un anno.
- Per una mamma in attesa, regalare un mazzo di fiori di sambuco può essere la scelta più indicata. Secondo il linguaggio dei fiori è, infatti, simbolo di fertilità e sono associati alla gravidanza.
- Tra le alternative c’è anche l’azalea, simbolo di un sentimento profondo. Può essere scelta per celebrare la maternità e, più in generale, la figura della donna e della mamma.
- L’iris viene collegato a positività, speranza e comunicazione. Per questo può essere scelto come regalo per esprimere vicinanza o superare incomprensioni.
- Non solo fiori, ma anche una pianta fiorita può essere un regalo gradito.
- L’ortensia è una pianta ornamentale spesso utilizzata anche nei bouquet. Simboleggia la nascita di un amore e può essere regalata anche a una futura mamma. Inoltre richiede poche attenzioni per la fioritura.
- Tra le piante più regalate per questa ricorrenza c’è anche l’orchidea, associata a un legame forte e profondo. La varietà viola, in particolare, viene collegata a una femminilità forte e aggraziata.