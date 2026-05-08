Festa della Mamma 2026: 10 idee regalo, anche last minute
Come ogni anno arriva puntuale la Festa della Mamma e per l'occasione ecco qualche idea per sorprenderla con un regalo speciale. Su Amazon sono disponibili tante idee last minute tra cui candele profumate, dispositivi smart e pensieri personalizzati
- Una Smartbox pensata per le mamme più difficili da sorprendere: un cofanetto che offre un’ampia gamma di esperienze che spaziano dal relax, ai pasti gourmet, fino ad avventure, come passeggiate a cavallo o escursioni in quad. Il cofanetto “Per lei, con tutto il cuore” è disponibile su Amazon al prezzo di 49,90 euro.
- Un’altra idea per la Festa della Mamma è l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, pensata per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Questa versione, che include una donazione aggiuntiva di 3 euro a supporto delle attività della fondazione, è disponibile su Amazon al prezzo di 25 euro.
- Per chi vuole regalare un ricordo personalizzato, questa cornice firmata Pictalia permette di inserire fino a 5 immagini e 2 testi. È disponibile in diversi formati (A4, A3, A2) e può essere realizzata su carta fotografica con cornice o come poster in metallo. È disponibile su Amazon al prezzo di 19,90 euro.
- Un classico intramontabile, perfetto per regalare un momento di relax: la Yankee Candle in diverse fragranze è l’idea perfetta per una mamma che ama l’atmosfera curata in ufficio o a casa. La candela è contenuta nella tradizionale giara in vetro con tappo. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,99 euro
- Questo cofanetto regalo Smartbox propone 2 notti con colazione per due persone, con una selezione di soggiorni in Italia e in Europa. È disponibile su Amazon al prezzo di 123,39 euro.
- Un’altra idea regalo per la Festa della Mamma è la lampada da tavolo Legami a forma di lampadina. Il modello, a tema Planet Heart, è senza fili e ricaricabile tramite cavo USB. Misura 6,8 x 10,3 cm e può essere utilizzata su scrivanie, comodini o piccoli spazi della casa. È disponibile su Amazon al prezzo di 15,95 euro.
- Un regalo tech perfetto per le mamme che amano ascoltare musica, podcast o rispondere alle chiamate in libertà sono gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 8 Active. Sono dotati di driver in titanio da 14,2 mm, connessione Bluetooth 5.4 e possibilità di collegamento simultaneo a due dispositivi. Sono disponibili su Amazon al prezzo di 19,90 euro.
- Tante appassionanti attività sportive per una mamma che ama mettersi in gioco. Questa esperienza celebra l’energia e la curiosità, tra avventura, scoperta e divertimento. La scelta è ampia tra uscite di equitazione, immersioni guidate o canyoning, e molto altro. Il cofanetto è disponibile su Amazon al prezzo di 134,90 euro.
- Un pensiero goloso è la confezione regalo Loacker Best of Moments with Love, che unisce delizie assortite tra wafer e cioccolato, presentate in un packaging elegante. È disponibile su Amazon al prezzo di 9,68 euro.
- Per chi vuole scegliere un regalo decorativo per la Festa della Mamma, questo girasole artificiale inserito in una cupola di vetro è pensato per decorare casa o ufficio. È disponibile su Amazon al prezzo di 21,97 euro.