Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insiemeLifestyle
Introduzione
La mamma è sempre la mamma ... e domenica 10 maggio è la sua festa. Il miglior regalo? Passare del tempo insieme, visitando una città d’arte, rilassandosi alle terme o in una spa, camminando in mezzo alla natura. Da un giro in mongolfiera a un weekend all'insegna della cultura fino ancora a un tour gastronomico: le attività si consolidano come il regalo perfetto per chi non ha ancora deciso cosa regalare alla propria mamma il prossimo 10 maggio. Rispetto ai regali materiali, sempre più scommettono su esperienze che si trasformano in ricordi condivisi. I Candlelight Concerts sono tra le esperienze più in voga del momento: concerti dal vivo in location suggestive – chiese, palazzi storici, giardini – illuminati dalla luce di centinaia di candele, con i repertori che spaziano dalla musica classica alle colonne sonore dei film.
Quello che devi sapere
Dal Trentino al Lazio, passeggiare tra le rose
Si dice che maggio sia il mese delle spose, delle mamme e delle rose. Perchè allora, per una giornata indimenticabile, non regalare alla propria mamma non un mazzo di fiori ma un intero giardino di rose? A Roma si può passeggiare tra le oltre 1100 specie di rose del Roseto Comunale sull'Aventino. Poco lontano dal lago d'Iseo ci sono i giardini di Castello Quistini in Franciacorta. A 25 chilometri da Modena c’è il Giardino Museo delle Rose Antiche a Serramazzoni con oltre 750 varietà di rose antiche. È un tripudio di colori il Giardino delle Rose della Venaria Reale, alle porte di Torino e anche quello a Ronzone, in Alta Val di Non.
Le esperienze di Civitatis
In grandi metropoli come Milano e Roma, così come in città come Venezia e Napoli, gli itinerari e gli eventi culturali prenotabili su Civitatis continuano ad essere una scommessa sicura. Da proposte come il free tour di Roma o il concerto delle Quattro Stagioni di Vivaldi a Venezia, a esperienze come la visita guidata del Duomo di Milano o di Napoli Sotterranea, che permettono di scoprire le icone più riconosciute del Paese con tutto il loro contesto. Nella Capitale, una delle opzioni più divertenti è il tour gastronomico di Trastevere, un'esperienza di circa due ore e mezza che permette di scoprire l'essenza culinaria e verace del quartiere. A Napoli spicca il corso di pizza napoletana, anch'esso con una durata di un paio d'ore, ideale per imparare i segreti della vera tradizione locale mettendo le mani in pasta.
Momenti di benessere in hotel da Nord a Sud
Il 10 maggio è l’occasione perfetta per celebrare la mamma dedicandole un momento di benessere tutto per sé. L’Hotel Terme Merano è la meta ideale per una pausa rigenerante, grazie alle numerose formule pensate per vivere una giornata di puro relax. Tra il centro storico e la laguna di Grado non mancano spa che propongono pacchetti e offerte per ogni esigenza, così come in Puglia, dove il GranSerena Hotel ed Ethra Reserve rappresentano oasi di pace in cui ritrovare tempo prezioso. Chi predilige le colline toscane può lasciarsi coccolare dai trattamenti esclusivi del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, immerso nel suggestivo territorio della Garfagnana. Il Grand Universe Lucca invita invece a scoprire il fascino culturale della città e dei suoi dintorni con itinerari a 360 gradi, mentre il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa unisce percorsi rigeneranti e rilassanti ai paesaggi dell’isola, con proposte come sessioni di yoga o pilates vista mare. Anche Chia Laguna Nature Resort ha pensato a una vacanza in famiglia capace di valorizzare il contatto con il territorio circostante. Per tutto il mese di maggio, infine, Italian Hospitality Collection propone esclusive novità nei suoi centri termali, tra masterclass di skincare e trattamenti pregiati.
Da Venezia a Palermo, andar per mostre
Tra le mostre imperdibili attualmente in corso segnaliamo:
- Inaugurata il 25 aprile e fruibile fino al 19 ottobre 2026, la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ospita “Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista”, la più ampia mostra mai dedicata agli esordi della celebre mecenate.
- A 800 anni dalla morte di San Francesco, la Fondazione Perugia rende omaggio al patrono d’Italia con una mostra che rilegge l’eredità spirituale e culturale del Santo attraverso lo sguardo di alcuni tra i più significativi artisti, italiani e internazionali: “Nostro contemporaneo. Arte e Spiritualità da Burri a Pistoletto” si tiene a Palazzo Baldeschi dal 18 aprile al 1° novembre 2026.
- Dal 28 marzo al 27 settembre 2026, Palazzo Pepoli di Bologna ospita “Frida Kahlo. Lo sguardo come identità”, una mostra fotografica dedicata all’artista messicana, la donna più quotata al mondo. La mostra presenta 70 fotografie originali ed è un’occasione per riflettere sull’immagine di Frida Kahlo e sul modo in cui l’artista stessa contribuì alla costruzione del proprio mito.
- Dal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte a Roma ospita una retrospettiva dedicata a Katsushika Hokusai. La mostra, con oltre 200 stampe, acquerelli e disegni preparatori, offre un viaggio immersivo permettendo di scoprire non solo le celebri icone come la “Grande onda di Kanagawa”, ma anche composizioni più intime e rare, alcune delle quali esposte in Europa per la prima volta.
- Al MAXXI di Roma è in corso la mostra “MAMA. Mother Nature”, un progetto internazionale a ingresso libero che celebra Madre Natura attraverso pittura, scultura, fotografia, media digitali e installazioni immersive firmate da artisti di tutto il mondo.
- Dall’11 febbraio al 28 settembre 2026, le Sale Duca di Montalto del Palazzo dei Normanni si tingono delle sfumature dell’impressionismo. La mostra "Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia" approda nel cuore del centro storico di Palermo, offrendo un viaggio visivo straordinario tra le scogliere della Manica e le campagne francesi, proprio nel centenario della morte di Claude Monet.
A Firenze per uno shopping non convenzionale a Manifattura Tabacchi
In occasione della Festa della Mamma la ricerca di un regalo speciale può trasformarsi in un’esperienza tra shopping non convenzionale, cultura e intrattenimento in Manifattura Tabacchi, progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando il volto di Firenze. Gli spazi della Factory, distretto creativo e produttivo inaugurato nel 2023, offrono un percorso dinamico tra negozi, atelier di servizi, ristoranti, café e realtà emergenti, pensato per chi è alla ricerca di un’idea regalo diversa, ma anche di un’esperienza da condividere. Moda e design vengono interpretati con spirito creativo e responsabilità, tra atelier specializzati in creazioni su misura e brand che puntano sulla moda circolare e sostenibile.