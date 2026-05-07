In occasione della Festa della Mamma la ricerca di un regalo speciale può trasformarsi in un’esperienza tra shopping non convenzionale, cultura e intrattenimento in Manifattura Tabacchi, progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando il volto di Firenze. Gli spazi della Factory, distretto creativo e produttivo inaugurato nel 2023, offrono un percorso dinamico tra negozi, atelier di servizi, ristoranti, café e realtà emergenti, pensato per chi è alla ricerca di un’idea regalo diversa, ma anche di un’esperienza da condividere. Moda e design vengono interpretati con spirito creativo e responsabilità, tra atelier specializzati in creazioni su misura e brand che puntano sulla moda circolare e sostenibile.