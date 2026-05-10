Buona Festa della Mamma: frasi e immagini da inviare su WhatsApp
Un'occasione speciale per dimostrare tutto il proprio affetto a una delle persone più importanti della vita. Una selezione di aforismi per rendere unico questo giorno
- La seconda domenica di maggio nel nostro Paese si celebra la Festa della Mamma, ricorrenza che quest'anno ricorre il 10 maggio e che vuole onorare questa importantissima figura familiare. Alcune frasi famose per dimostrarle il proprio affetto e rendere speciale questa giornata
- “Il potere, la bellezza e l'eroismo dell'amore di una madre non possono essere tradotti in alcuna lingua”.
(Edwin Chapin)
- "Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini, tra esse, ci dormono profondamente".
(Victor Hugo)
- "Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre".
(Jill Churchill)
- “L'amore di una madre è come la pace. Non ha bisogno di essere comprato, non ha bisogno di essere meritato”.
(Erich Fromm)
- “Madre: la parola più bella sulla bocca dell'umanità” .
(Kahlil Gibran)
- "Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono".
(Honoré de Balzac)
- "L’amore di una mamma ha tutte le stelle che lo illuminano durante la notte".
(Catherine Becher)
- “Mai nella vita troverai una tenerezza migliore, più profonda, più altruista o vera di quella di tua madre”.
(Honoré de Balzac)