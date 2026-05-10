 Buongiorno e buona Festa della Mamma: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buona Festa della Mamma: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

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Un'occasione speciale per dimostrare tutto il proprio affetto a una delle persone più importanti della vita. Una selezione di aforismi per rendere unico questo giorno

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