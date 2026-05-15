Buona Festa della Famiglia: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO
Ogni 15 maggio, questa giornata istituita dall'Onu nel 1994, celebra l’importanza delle famiglie per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come la genitorialità e l’uguaglianza di genere. Alcune frasi da dedicare
- Oggi 15 maggio è la Giornata internazionale della Famiglia, istituita dall’Onu nel 1994 per celebrare e promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società. Questa Giornata rappresenta un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla famiglia, come la genitorialità, l’uguaglianza di genere, la protezione dei diritti dei bambini e l’importanza dell’educazione. Alcune frasi per celebrarla
- "Una famiglia è un posto in cui le anime vengono a contatto tra loro. Se si amano a vicenda, la casa sarà bella come un giardino di fiori. Ma se le anime perdono l’armonia tra loro, sarà come se una tempesta avesse distrutto quel giardino".
(Buddha)
- “Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.”
Madre Teresa di Calcutta
- "La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni famiglia è un mattone che costruisce la società".
(Papa Francesco)
- "Un giorno farai per me cose che non avresti mai voluto fare. Questo è ciò che significa essere una famiglia".
(Jonathan Safran Foer)
- "La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo il nostro".
(Charles Dickens).
- "Se la famiglia fosse una barca, sarebbe una canoa che non avanza se tutti quanti non si mettono a remare insieme".
(Letty Cottin Pogrebin)
- "La famiglia è la patria del cuore".
Giuseppe Mazzini