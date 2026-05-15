 Buongiorno e buona Festa della Famiglia: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO | Sky TG24
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Buona Festa della Famiglia: frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO

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Ogni 15 maggio, questa giornata istituita dall'Onu nel 1994, celebra l’importanza delle famiglie per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come la genitorialità e l’uguaglianza di genere. Alcune frasi da dedicare

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