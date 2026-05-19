Yas!Games torna al Play: Festival del Gioco di Bologna

In occasione della più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi in scatola e di ruolo, la celebre linea di party game presenterà Lie To Me, Popular Opinion, Master Dater e Hitster Rock. Quattro new entry, pronte ad affiancare gli storici best seller ascolta articolo

Dal 22 al 24 maggio, Yas!Games torna a Bologna in occasione del Play: Festival del Gioco. In questa cornice l'irriverente linea di party game presenterà al pubblico le quattro grandi novità di quest'anno. Ma non mancheranno i best seller del catalogo, tra cui Hole In, Muffin Time, Joking Hazard, What Do You Meme? GIF con tutte le sue diversi espansioni, What Do You Meme? Family e tantissimi altri. L’appuntamento per scoprire l’intera linea, mettersi alla prova e sfidare gli amici è presso lo stand B40 del padiglione 20.

Popular Opinion e Lie To Me Tra le new entry spicca Popular Opinion, il gioco da tavolo firmato Yas!Games che trasforma affermazioni controverse in un esilarante scontro tra “fatti” e “opinioni”, dove a contare davvero è il verdetto della maggioranza. Un'altra novità assoluta è Lie To Me che, invece, punta tutto su bluff, sangue freddo e capacità di leggere gli altri. In questo gioco, infatti, è fondamentale saper mentire con assoluta convinzione a domande scomode, mantenere la poker face e, allo stesso tempo, riuscire a smascherare le bugie degli altri. Il gioco sarà, inoltre, accompagnato da una sorpresa speciale: la presenza degli ideatori, Stefano Rondelli e Guido Albini, allo stand Yas!Games. Nelle giornate di sabato e domenica, i due sfideranno i visitatori in prima persona per scoprire il miglior bugiardo della fiera. Vedi anche Mattel lancia la prima Barbie autistica