Yas!Games torna al Play: Festival del Gioco di Bologna

In occasione della più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi in scatola e di ruolo, la celebre linea di party game presenterà Lie To Me, Popular Opinion, Master Dater e Hitster Rock. Quattro new entry, pronte ad affiancare gli storici best seller
Dal 22 al 24 maggio, Yas!Games torna a Bologna in occasione del Play: Festival del Gioco. In questa cornice l'irriverente linea di party game presenterà al pubblico le quattro grandi novità di quest'anno. Ma non mancheranno i best seller del catalogo, tra cui Hole In, Muffin Time, Joking Hazard, What Do You Meme? GIF con tutte le sue diversi espansioni, What Do You Meme? Family e tantissimi altri. L’appuntamento per scoprire l’intera linea, mettersi alla prova e sfidare gli amici è presso lo stand B40 del padiglione 20.
Popular Opinion e Lie To Me
Tra le new entry spicca Popular Opinion, il gioco da tavolo firmato Yas!Games che trasforma affermazioni controverse in un esilarante scontro tra “fatti” e “opinioni”, dove a contare davvero è il verdetto della maggioranza. Un'altra novità assoluta è Lie To Me che, invece, punta tutto su bluff, sangue freddo e capacità di leggere gli altri. In questo gioco, infatti, è fondamentale saper mentire con assoluta convinzione a domande scomode, mantenere la poker face e, allo stesso tempo, riuscire a smascherare le bugie degli altri. Il gioco sarà, inoltre, accompagnato da una sorpresa speciale: la presenza degli ideatori, Stefano Rondelli e Guido Albini, allo stand Yas!Games. Nelle giornate di sabato e domenica, i due sfideranno i visitatori in prima persona per scoprire il miglior bugiardo della fiera.
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Hitster Rock e Master Dater
Sul palcoscenico di Play: Festival del Gioco debutterà anche Hitster Rock, la nuova edizione stand-alone che arricchisce la già celebre linea musicale. Il gioco mette a disposizione oltre 300 brani iconici del panorama rock, che rappresentano la vera novità: le meccaniche del format originale resteranno, infatti, le stesse mentre la selezione musicale sarà del tutto inedita. Il franchise, diventato ormai un must-have assoluto per tutti gli appassionati, godrà di uno spazio dedicato all'interno dello stand. Il successo di Hitster è stato inoltre da poco celebrato anche ai prestigiosi “Gioco per Sempre Awards”. Dove la linea ha conquistato la vittoria nella categoria "Giochi da tavolo e puzzle". L'ultima new entry di Yas!Games è infine Master Dater. Il nuovo irriverente titolo firmato Cyanide & Happiness, che trasformerà i giocatori in improbabili single alla ricerca dell'anima gemella. La sfida è conquistare il single di turno creando lo spasimante perfetto (o il più disastroso) tramite l'unione delle assurde carte Corpo e Testa, per poi far valere la propria “chimica” con creatività e fantasia in situazioni al limite dell'assurdo.