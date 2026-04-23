Giornata del libro, la classifica dei più venduti in Italia nel 2025

Al primo posto lo scrittore statunitense Dan Brown, con il bestseller "L'ultimo segreto", al secondo "Francesco - Il primo italiano" di Aldo Cazzullo e a chiudere il podio Joël Dicker con "La catastrofica visita allo zoo"
- La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è stata istituita dall'UNESCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. La data del 23 aprile è stata scelta perché corrisponde al giorno in cui nel 1616 morirono tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. Di seguito, la classifica dei dieci libri più venduti nel nostro Paese nel 2025: cinque autori sono italiani.
- Il primo libro in vetta alla classifica è "L'ultimo segreto" dello scrittore statunitense, celebre in tutto il mondo, Dan Brown, uscito a settembre 2025 per Rizzoli.
- Al secondo posto, il libro più venduto dello scorso anno è stato "Francesco - Il primo italiano" di Aldo Cazzullo, uscito in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
- Sempre sul podio, al terzo posto, l'ultimo bestseller del celebre scrittore svizzero Joel Dicker "La catastrofica visita allo zoo".
- Al quarto posto, grande successo anche per il romanzo di Gianluca Gotto "Verrà l'alba, starai bene".
- Quinto posto per un grande nome internazionale, l'autore britannico Ken Follett, che ha firmato per Mondadori "Il cerchio dei giorni".
- Sesto posto invece per "Spera, l'autobiografia di Papa Francesco", pubblicata da Mondadori a gennaio 2025, tre mesi prima della morte del Pontefice.
- Al settimo posto il maestro del thriller italiano Donato Carrisi, che a novembre ha pubblicato "La bugia dell'orchidea".
- Ottavo posto in classifica per "L’Anniversario" di Andrea Bajani, autore già finalista al Premio Strega nel 2021.
- Nona posizione conquistata invece per Alberto Angela, che a novembre ha firmato la biografica storica "Cesare - La conquista dell’eternità" con Mondadori.
- Al decimo posto in classifica c'è "La felicità nei giorni di pioggia" di Imogen Clark, l’unica autrice donna in top ten. Il romanzo è stato pubblicato a marzo 2025.