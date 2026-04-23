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Giornata del libro, la classifica dei più venduti in Italia nel 2025

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Al primo posto lo scrittore statunitense Dan Brown, con il bestseller "L'ultimo segreto", al secondo "Francesco - Il primo italiano" di Aldo Cazzullo e a chiudere il podio Joël Dicker con "La catastrofica visita allo zoo"

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