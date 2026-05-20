Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Postiglione: "Il talento ha bisogno di tempo, ma noi viviamo nell’istante”

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Nel suo nuovo libro pubblicato da Solferino, il vicedirettore di Sette indaga “dieci parole tradite” dal nostro tempo. E nella nuova puntata di “Incipit”, il programma di libri di Sky TG24, si sofferma tra l’altro proprio sulla capacità di riconoscere e coltivare il talento. Che, spiega, “sta scomparendo dai nostri orizzonti”

ascolta articolo

Si inizia con "democrazia", si finisce con "verità": è attorno a "dieci parole tradite" che ruota il libro di "Incipit" di questa settimana. Parole che — come scrive il suo autore, il giornalista Venanzio Postiglione — "pensavamo di aver conquistato e condiviso per sempre", e che invece oggi appaiono smarrite, svuotate o deformate dal loro abuso.

Tra "Le dieci parole tradite" (è questo il titolo del libro pubblicato da Solferino), c'è anche “talento”, un termine - racconta il vicedirettore del "Corriere della sera" - che sembra aver cambiato significato. Non perché manchi, ma perché si fatica a riconoscerlo: “Viviamo nella società dell’istante”, osserva sempre Postiglione: un’epoca che privilegia l’esposizione immediata rispetto alla maturazione. E così il talento rischia di ridursi a qualcosa che appare e scompare rapidamente, mentre — ricorda — ha bisogno di tempo e di qualcuno capace di individuarlo.  "Ci abbiamo creduto, certo. Ci crediamo ancora, figurarsi. Ma la capacità di riconoscerlo, coltivarlo, coccolarlo sta scomparendo dai nostri orizzonti".

L’intervista è disponibile anche come podcast su tutte le principali piattaforme, cercando la rubrica “Incipit – Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist qui sotto.

 

Lifestyle: Ultime notizie

World dog show 2026: la più grande esposizione canina torna in Italia

Lifestyle

Dal 3 al 7 giugno, i padiglioni di BolognaFiere ospiteranno la più prestigiosa manifestazione...

"Il talento ha bisogno di tempo, ma noi viviamo nell’istante"

Filippo Maria Battaglia

Libri, i 100 romanzi più belli di sempre: la classifica del Guardian

Lifestyle

Il prestigioso quotidiano britannico, attraverso un sondaggio, ha raccolto le opinioni di...

Settimana della cucina turca, viaggio tra tradizione e contemporaneità

Lifestyle

Prende il via domani, giovedì 21 maggio, la quinta edizione della Settimana della Cucina turca...

Oroscopo del 20 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Pronti? Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore...

Lifestyle: I più letti