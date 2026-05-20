World dog show 2026: la più grande esposizione canina torna in Italia

Oltre 31 mila iscrizioni già confermate

Al World Dog Show 2026 si riuniranno i migliori esemplari delle 374 razze canine riconosciute dall’ENCI e dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI). Gli appassionati e il pubblico potranno, quindi, godere di un panorama completo e diversificato della cinofilia internazionale. Si contano oltre 31 mila iscrizioni confermate, “un risultato che pochi avrebbero immaginato”, ha commentato Dino Muto, presidente ENCI. “È la prova concreta dell’energia che anima la nostra comunità e dell’attesa che accompagna il ritorno del World Dog Show in Italia dopo 11 anni”, ha aggiunto.