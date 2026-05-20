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World dog show 2026: la più grande esposizione canina torna in Italia

Lifestyle

Dal 3 al 7 giugno, i padiglioni di BolognaFiere ospiteranno la più prestigiosa manifestazione cinofila internazionale. Saranno presenti i migliori esemplari di 374 razze canine e allevatori provenienti da oltre 70 Paesi

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Dopo 11 anni, torna in Italia il World Dog Show, la più prestigiosa manifestazione cinofila internazionale. L’evento, organizzato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), si terrà dal 3 al 7 giugno presso i padiglioni di BolognaFiere. Dove saranno presenti allevatori provenienti da più di 70 Paesi, oltre a esperti, giudici e appassionati da tutto il mondo.

Oltre 31 mila iscrizioni già confermate

Al World Dog Show 2026 si riuniranno i migliori esemplari delle 374 razze canine riconosciute dall’ENCI e dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI). Gli appassionati e il pubblico potranno, quindi, godere di un panorama completo e diversificato della cinofilia internazionale. Si contano oltre 31 mila iscrizioni confermate, “un risultato che pochi avrebbero immaginato”, ha commentato Dino Muto, presidente ENCI. “È la prova concreta dell’energia che anima la nostra comunità e dell’attesa che accompagna il ritorno del World Dog Show in Italia dopo 11 anni”, ha aggiunto.

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L'obiettivo è avvicinare il pubblico alla cultura cinofila

Il World Dog Show offrirà anche un ricco programma di attività ed esibizioni, come il Campionato del mondo di Dog Dancing, il Campionato Italiano Assoluto di Agility e dimostrazioni delle Unità Cinofile impiegate dalle forze dell’ordine e nel soccorso.  Non mancheranno occasioni di confronto tra allevatori e momenti divulgativi dedicati al pubblico, con l’obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di persone alla cultura cinofila e alla conoscenza delle razze canine. Al centro dell’evento c’è il valore del benessere animale e della salute cani.

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