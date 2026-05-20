Prende il via domani, giovedì 21 maggio, la quinta edizione della Settimana della Cucina turca che coinvolge ambasciate e consolati turchi in tutto il mondo con eventi dedicati e collaborazioni tra chef provenienti da diverse tradizioni culinarie. A Roma esemplare l'incontro tra Ozan Kumbasar (due stelle Michelin e una Stella Verde) e Francesco Apreda. Il tema scelto per il 2026 è “Bir Sofrada Miras” – “Un patrimonio in una sola tavola” ascolta articolo

Celebrare la tavola come patrimonio condiviso. Onorare la cucina come spazio di dialogo tra epoche, geografie e stili di vita diversi. Prende il via domani, giovedì 21 maggio, la Settimana della cucina turca, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’iniziativa, che coinvolge ambasciate e consolati turchi in tutto il mondo con eventi dedicati, è un’ottima opportunità per conoscere la ricca biodiversità della cucina di questo Paese (che, con il suo rispetto per la tradizione, sa essere contemporanea e all’avanguardia) e fare un vero viaggio tra i suoi sapori più autentici. Il tema scelto per il 2026 è “Bir Sofrada Miras” – “Un patrimonio in una sola tavola” che ben interpreta quel concetto di gastronomia come opera collettiva fatta di storia, territori condivisi e tecniche antiche.

Patrimonio stratificato La cucina turca è un patrimonio stratificato formatosi nel corso dei secoli attraverso l’intreccio di modelli di vita, sistemi produttivi, migrazioni e rituali. Le tracce di queste contaminazioni sono ancora oggi riconoscibili nelle tecniche di cottura, nell’utilizzo degli ingredienti, nelle tavole rituali e nelle abitudini alimentari quotidiane e configurano un sistema in cui elementi come il forno, il tandır e il sac convivono con la trasformazione di prodotti fondamentali (cereali e olio d’oliva) e con pratiche come la fermentazione e la preparazione di piatti rituali che danno forma a una cultura gastronomica basata su apprendimento condiviso, adattamento e continuità. Vedi anche La classifica dei piatti italiani più amati in Europa: il report

Lo chef turco Ozan Kumbasar e lo chef italiano Francesco Apreda