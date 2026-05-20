L'intesa punta sullo scambio di competenze, l'innovazione dei materiali e il potenziamento delle infrastrutture come The Lab. La partnership rientra nella strategia del Regno per diventare un hub globale del fashion ascolta articolo

La Saudi Fashion Commission ha firmato un Memorandum d'Intesa con MinervaHub S.p.A., gruppo industriale italiano specializzato in finiture, materiali e processi all'avanguardia per il settore fashion & luxury nei settori pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori haut de gamme.

Obiettivi della collaborazione L'intesa, siglata a Riyad, definisce un quadro di collaborazione volto a esplorare nuove opportunità per lo sviluppo di capacità industriali avanzate, favorire lo scambio di competenze e sostenere la crescita del settore moda dell'Arabia Saudita, attraverso know-how specializzato in ambito tessile, ricerca e innovazione dei materiali e tecnologie produttive avanzate. L'accordo riflette una visione condivisa orientata alla costruzione di un ecosistema fashion più integrato e competitivo, capace di connettere design, sviluppo e produzione industriale. L'intesa punta inoltre a facilitare il dialogo e la collaborazione con stakeholder strategici per favorire la nascita di attività locali a supporto della crescita di lungo periodo del settore.

Le dichiarazioni della Saudi Fashion Commission "Costruire un settore della moda competitivo a livello globale richiede solide capacità industriali, competenze tecniche e investimenti di lungo periodo nell'innovazione", - ha dichiarato Burak Cakmak, Amministratore Delegato della Saudi Fashion Commission - "La nostra collaborazione con MinervaHub riflette un'ambizione condivisa nel rafforzare l'ecosistema manifatturiero e produttivo in Arabia Saudita, mettendo in connessione competenze globali e opportunità locali. Attraverso partnership come questa stiamo creando nel Regno le basi per un'industria della moda sempre più integrata, innovativa e orientata al futuro"

La posizione di MinervaHub Il Ceo di MinervaHub S.p.A Alessandro Corsi ha affermato: "Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con la Saudi Fashion Commission per supportare lo sviluppo dell'ecosistema Moda in questo mercato in eccezionale crescita. Sono convinto che il know-how distintivo di MinervaHub, unito all'ampia rete di talenti della KSA Fashion Commission insieme alle infrastrutture all'avanguardia di The Lab, contribuirà al successo di questa iniziativa pionieristica".