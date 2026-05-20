Moda, la collaborazione Balenciaga e Manolo Blahnik fa sognare gli appassionati di scarpeSpettacolo
La capsule collection, che comprende modelli in seta impreziositi da cristalli, è già disponibile online e in store selezionati. Le creazioni, classiche e ultra femminili, segnano una sintesi perfetta tra l'estetica del brand iconico di calzature e la visione stilistica di Pierpaolo Piccioli
Chi è appassionato di calzature, di solito, non ha mai posto nella scarpiera ma per la collaborazione tra Manolo Blahnik e Balenciaga c'è da scommettere che uno scaffale si trova, a costo di procurarsi una vetrina tutta nuova.
Sono infatti così belle da meritare l'esposizione le nuove scarpe realizzate dai due marchi, creazioni nate da una collaborazione inedita tra il brand iconico di calzature famoso nel mondo e la Maison del lusso dello stilista spagnolo, oggi diretta da Pierpaolo Piccioli.
Le scarpe in collab sono chiaramente nate per essere un successo commerciale. Lungi dall'essere un mero oggetto del desiderio di appassionati di edizioni speciali, rappresentano pezzi chiave da avere nel guardaroba, specie per chi apprezza uno stile timeless e sofisticato.
Tre modelli in seta e cristallo
Tre modelli, due materiali principali oltre la pelle, seta e cristallo, cinque colori, dal violetto al giallo pastello, una sola tinta per il riverstimento interno: il grigio ghiaccio che contraddistingue il marchio Balenciaga.
Le calzature frutto della collab tra i due brand del lusso, punti di riferimento della moda globale, hanno fatto debutto online, sulle seguitissime pagine social dei marchi, il 19 maggio, data in cui la capsule è stata resa disponibile per il pubblico, sia online, sul sito ufficiale di Balenciaga, che in store selezionati di Manolo Blanik.
Parliamo di scarpe adatte a chi ama l'eleganza, con la punta poco pronunciata e col tacco. Alto pochi centimetri per le mules, 10,5 cm per il sandalo chiuso sul davanti. Poi ci sono le slingback.
Tutte sono realizzate in seta e sono abbellite da un décor di cristalli lucenti, come piccole foglie sulla parte frontale.
Le tonalità disponibili spaziano dal nero al grigio perla e includono seducenti varianti di violetto e verde smeraldo.
Si tratta dell'incontro tra due visioni di stile che non passano mai e che hanno segnato la storia della moda anche in senso pop.
Quasi superfluo sottolineare il contributo di Manolo Blahnik nell'industria calzaturiera in chiave di sogno lussuoso e non solo.
Carrie Bradshaw e Mr.Big nell'universo televisivo e cinematografico di Sex and the City si riconnettevano per mezzo di un prezioso paio di scarpe.
Quanto a Balenciaga, la sua storia lunga oltre cento anni parla da sola, it-brand richiesto da celebrity e amanti della moda da sempre, passato dal 2025 nelle mani di Pierpaolo Piccioli, couturier italiano raffinatissimo e stimato internazionalmente.
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L'incontro tra due icone Made in Spain
Prima dell'unione tra due marchi di moda di altissimo profilo, la collaborazione tra Balenciaga e Manolo Blahnik significa l'incontro di due sguardi creativi Made in Spain.
Manuel Blahnik Rodríguez proprio come Cristóbal Balenciaga è spagnolo e i due fondatori dei rispettivi marchi - Balenciaga è molto meno giovane, la Maison è nata nel 1917 - condividono la stessa sensibilità per uno stile sofisticato, esclusivo e lussuoso.
Veniamo, dunque, ai costi delle nuove creazioni, presentate al pubblico a un prezzo di poco superiore ai mille euro al paio.
Sul sito di Balenciaga sono comprese nella collezione fanno parte della collezione Autunno 2026, intitolata "Body and Being", firmata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli.
Lo stilista ha fuso il design di creazioni gioiello della Maison con modelli di calzature dell'archivio Blahnik. Il risultato? Molto più della scarpa del momento. Un gioiello da calzare per la vita.
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