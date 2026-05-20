La storia di Giulio Regeni e la battaglia della famiglia

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, diretto da Simone Manetti e scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, è il primo documentario che ricostruisce chi era Giulio Regeni e l’orrore delle violenze subite, dando conto al tempo stesso della lunga battaglia giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del giovane ricercatore italiano, ritrovato senza vita nei pressi del Cairo il 3 febbraio 2016. Nel documentario, in prima visione stasera 20 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand, per la prima volta a raccontare la sua storia sono i genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi: un padre e una madre che, nella ricerca della verità, hanno scelto di sfidare apertamente la dittatura militare guidata da Abdel Fattah al Sisi. Accanto a loro, la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l’avvocata che li ha affiancati in un percorso legale durato anni e che ha portato, nel 2023, all’apertura del processo contro quattro agenti della National Security egiziana. Avviato nella primavera del 2024, il procedimento arriverà a sentenza entro la fine del 2026.