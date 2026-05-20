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Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini

Spettacolo

Matteo Rossini

©Getty

Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show. Medaglia d’argento per Antonella Elia. Terzo posto per Raimondo Todaro

Martedì 19 maggio Ilary Blasi ha condotto la finale dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Alessandra Mussolini ha trionfato nello scontro conclusivo con Antonella Elia. Medaglia di bronzo per Raimondo Todaro. La vincitrice ha festeggiato abbracciando i suoi compagni di avventura.

grande fratello vip, alessandra mussolini è LA VINCITRICE

Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show (FOTO). Ilary Blasi ha aperto la puntata con una sigla speciale: fuori dall'abitazione i concorrenti ancora in gioco e in studio gli ex inquilini. Spazio all’esibizione di Francesca Manzini sulle note del brano Kiss Kiss di Holly Valance.

 

Dopo aver ripercorso gli ultimi giorni all’interno della casa, la conduttrice ha annunciato l’eliminazione di Renato Biancardi. Il ragazzo ha commentato: “Ho fatto tutto quello che mi ha detto il cuore e non la testa perché se avessi ragionato, avrei sbagliato di più forse”. In seguito, Ilary Blasi ha sottoposto i concorrenti a un gioco delineando i due terzetti in sfida televoto: il primo composto da Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, il secondo formato da Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro.

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Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista

In attesa del verdetto, Alessandra Mussolini ha potuto riabbracciare la sorella Elisabetta, mentre Raul Dumitras ha rivisto la mamma Lumi. Adriana Volpe ha ricevuto una sorpresa da parte della figlia Gisele. In seguito, Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione di Raul Dumitras. Il ragazzo ha commentato: “È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita”.

 

Raimondo è stato raggiunto dalla figlia Jasmine e dagli allievi della sua scuola di danza, mentre Antonella Elia ha rivisto Pietro Delle Piane e Lucia Ilardo ha riabbracciato la sorella Antonia. Spazio alla battle dei talenti. Eliminata Lucia Ilardo nel terzo televoto della serata. Nella parte conclusiva dell’appuntamento Ilary Blasi (FOTO) ha riaperto il televoto per l’elezione della vincitrice. Questa la classifica finale dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip:

  1. Alessandra Mussolini
  2. Antonella Elia
  3. Raimondo Todaro
  4. Adriana Volpe
  5. Lucia Ilardo
  6. Raul Dumitras
  7. Renato Biancardi

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Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista
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Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO

Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere

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