Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini

Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show. Medaglia d’argento per Antonella Elia. Terzo posto per Raimondo Todaro

Martedì 19 maggio Ilary Blasi ha condotto la finale dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Alessandra Mussolini ha trionfato nello scontro conclusivo con Antonella Elia. Medaglia di bronzo per Raimondo Todaro. La vincitrice ha festeggiato abbracciando i suoi compagni di avventura.

grande fratello vip, alessandra mussolini è LA VINCITRICE Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show (FOTO). Ilary Blasi ha aperto la puntata con una sigla speciale: fuori dall'abitazione i concorrenti ancora in gioco e in studio gli ex inquilini. Spazio all’esibizione di Francesca Manzini sulle note del brano Kiss Kiss di Holly Valance. Dopo aver ripercorso gli ultimi giorni all’interno della casa, la conduttrice ha annunciato l’eliminazione di Renato Biancardi. Il ragazzo ha commentato: “Ho fatto tutto quello che mi ha detto il cuore e non la testa perché se avessi ragionato, avrei sbagliato di più forse”. In seguito, Ilary Blasi ha sottoposto i concorrenti a un gioco delineando i due terzetti in sfida televoto: il primo composto da Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, il secondo formato da Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Approfondimento Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista