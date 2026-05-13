Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo è la terza finalista

Lucia Ilardo è la terza finalista dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Raul Dumitras e Renato Biancardi al ballottaggio per il quarto posto in finale. Sorprese per Alessandra Mussolini e Antonella Elia
Martedì 12 maggio Ilary Blasi ha condotto la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lucia Ilardo, al televoto con altri quattro concorrenti, ha staccato un biglietto per l'attesa finale. Renato Biancardi e Raul Dumitras al ballottaggio per il quarto posto da finalista. Sorprese per Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
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Ilary Blasi ha accompagnato il pubblico nel corso del sedicesimo appuntamento con l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip (FOTO). In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La conduttrice ha aperto la puntata parlando del ruolo di Francesca Manzini all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Spazio alla gara dei talenti: Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si sono esibite con una coreografia sulle note della sigla di Occhi di gatto, mentre Francesca Manzini ha proposto un medley di Lady Gaga. Vittoria per il trio.
Antonella Elia ha ricevuto una sorpresa da parte di Vera Gemma. L’amica alla concorrente: “Sei una donna speciale, non devi avere paura della tua parte più amara”. Alessandra Mussolini ha potuto riabbracciare Caterina, fidanzata del figlio, e la cagnolina Betzy. In seguito, Ilary Blasi ha annunciato l’esito del televoto: vittoria per Lucia Ilardo con il 33,5% dei voti contro il 31,85% per Adriana Volpe, il 18,01% a favore di Raimondo Todaro, l’11,77% a supporto di Raul Dumitras e il 4,78% per Renato Biancardi.
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Subito dopo l’annuncio della vittoria, Lucia Ilardo, visibilmente emozionata, ha commentato: “Non me l’aspettavo, sono emozionantissima, sono tesissima, mi tremano la voce e le mani. Mi son già fatta il mio piantino prima di entrare perché non mi sembra vero. Sto vivendo un bellissimo sogno e vi ringrazio tutti”. Nella parte conclusiva della puntata, la conduttrice (FOTO) ha invitato i concorrenti a fare le attese nomination. Al televoto per il quarto posto da finalista due concorrenti: Raul Dumitras e Renato Biancardi. L’esito del ballottaggio sarà svelato nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.
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Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere