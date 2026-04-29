Eliminata definitivamente Paola Caruso. Sei inquilini al televoto: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras
Ilary Blasi ha condotto la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Eliminata definitivamente Paola Caruso. Sei concorrenti al televoto per il secondo posto in finale: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.
grande fratello vip, il riassunto della tredicesima puntata
Nuovo appuntamento con l’edizione 2026 del reality-show. Martedì 28 aprile Ilary Blasi ha accompagnato pubblico nel corso di una serata piena di sorprese. In studio presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare i comportamenti dei concorrenti all'interno della casa più spiata del piccolo schermo.
La conduttrice (FOTO) ha aperto la puntata parlando della rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini, quest’ultima entrata in casa come ospite. Dopo un’esibizione su un medley delle canzoni di Raffaella Carrà, la conduttrice ha ripercorso il ritorno di Paola Caruso. Adriana Volpe ha commentato: “È entrata dicendo che ci avrebbe distrutti tutti. Un po’ calmina. Se fosse tornata sorridendo, l’avremmo abbracciata”. Successivamente, Paola Caruso ha potuto riabbracciare il figlio Michele. Dopo la sorpresa, Francesca Manzini ha parlato delle incomprensioni sorte dopo le dichiarazioni sulla sua storia d’amore: “Ho gestito malissimo la tutela dell’identità di quella persona”. Ospite Alvin, invitato a partecipare a una sfida musicale.
Approfondimento
Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination
In seguito, Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione definitiva di Paola Caruso, votata dall’8,52% dei telespettatori contro il 39,19% per Alessandra Mussolini, il 26,26% a supporto di Lucia Ilardo e il 26,03% per Marco Berry. La concorrente eliminata ha commentato: “Non ho mai giocato qua, magari non ho capito le dinamiche, ma va benissimo così. Io sono contenta perché non ho rimorsi. Sono stata quella che sono nel bene e nel male. Sono fiera di me stessa, quindi va benissimo”.
Nella parte finale dell’appuntamento, i concorrenti (FOTO) hanno fatto le attese nomination. Immune Antonella Elia poiché già in finale. Al televoto sei inquilini: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il concorrente più votato andrà direttamente in finale. Il verdetto del ballottaggio sarà svelato nella prossima puntata,.
Approfondimento
Grande Fratello Vip, chi è Blu Barbara Prezia. FOTO
Getty Images - Getty Images - Ipa Fotogramma - Ipa Fotogramma - Getty Images - Ipa Fotogramma
Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO
Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscere