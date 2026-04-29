Ilary Blasi ha condotto la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip . Eliminata definitivamente Paola Caruso . Sei concorrenti al televoto per il secondo posto in finale: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

La conduttrice ( FOTO ) ha aperto la puntata parlando della rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini , quest’ultima entrata in casa come ospite. Dopo un’esibizione su un medley delle canzoni di Raffaella Carrà, la conduttrice ha ripercorso il ritorno di Paola Caruso. Adriana Volpe ha commentato: “È entrata dicendo che ci avrebbe distrutti tutti. Un po’ calmina. Se fosse tornata sorridendo, l’avremmo abbracciata”. Successivamente, Paola Caruso ha potuto riabbracciare il figlio Michele. Dopo la sorpresa, Francesca Manzini ha parlato delle incomprensioni sorte dopo le dichiarazioni sulla sua storia d’amore: “Ho gestito malissimo la tutela dell’identità di quella persona”. Ospite Alvin, invitato a partecipare a una sfida musicale.

In seguito, Ilary Blasi ha annunciato l’eliminazione definitiva di Paola Caruso, votata dall’8,52% dei telespettatori contro il 39,19% per Alessandra Mussolini, il 26,26% a supporto di Lucia Ilardo e il 26,03% per Marco Berry. La concorrente eliminata ha commentato: “Non ho mai giocato qua, magari non ho capito le dinamiche, ma va benissimo così. Io sono contenta perché non ho rimorsi. Sono stata quella che sono nel bene e nel male. Sono fiera di me stessa, quindi va benissimo”.

Nella parte finale dell’appuntamento, i concorrenti (FOTO) hanno fatto le attese nomination. Immune Antonella Elia poiché già in finale. Al televoto sei inquilini: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il concorrente più votato andrà direttamente in finale. Il verdetto del ballottaggio sarà svelato nella prossima puntata,.