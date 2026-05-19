Al Festival debuttano il nuovo film di Pedro Almodóvar e "Minotaur" di Andrey Zvyagintsev, due autori che vantano un passato importante e riconoscimenti alla kermesse. Poi le star del noir di Andy Garcia, tornato dopo molti anni dietro la macchina da presa, e Ken Loach, che ripropopone "Terra e Libertà" del 1995. Le foto più belle della serata e le uscite più glamour - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo