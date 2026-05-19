The Agency 2, trailer e data: Michael Fassbender torna su Paramount+

The Agency torna dal 21 giugno su Paramount+ ( (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con dieci nuovi episodi. Diffusi il trailer ufficiale e le prime immagini della seconda stagione della serie con Michael Fassbender, Jeffrey Wright e Richard Gere. Nuove missioni, intrighi internazionali e una storia d’amore che rischia di trasformarsi in un disastro geopolitico

Paramount+ rilancia lo spy thriller del momento Il mondo delle serie di spionaggio continua a vivere una nuova età dell’oro e The Agency sembra avere tutte le intenzioni di restare al centro della partita. Paramount+ ha infatti annunciato che la seconda stagione debutterà il 21 giugno in esclusiva sulla piattaforma streaming, accompagnando la notizia con il trailer ufficiale e le prime immagini dei nuovi episodi. Dopo il successo della prima stagione, la serie torna con dieci nuovi episodi e con un cast che continua a unire grandi nomi del cinema internazionale e interpreti tra i più interessanti della serialità contemporanea. Al centro della storia ritroviamo ancora una volta Martian, l’agente della CIA interpretato da Michael Fassbender, costretto a vivere in una dimensione dove identità, sentimenti e sopravvivenza diventano quasi impossibili da distinguere.

Michael Fassbender torna nei panni di Martian Se la prima stagione aveva giocato soprattutto sull’ambiguità psicologica e sul logoramento interiore del protagonista, i nuovi episodi promettono di spingersi ancora oltre. Martian dovrà infatti affrontare una missione personale e politica insieme: salvare Samia, interpretata da Jodie Turner-Smith, ora prigioniera politica in Sudan. La situazione, però, è tutt’altro che semplice. Per riuscire a salvarla, l’agente della CIA dovrà oltrepassare limiti sempre più pericolosi, mettendo a rischio non soltanto la propria copertura, ma anche la sua vita e l’equilibrio geopolitico della missione. Il trailer diffuso da Paramount+ punta chiaramente su tensione, paranoia e senso di minaccia costante. Automobili nel deserto, stanze sorvegliate, dialoghi carichi di sospetto e inseguimenti notturni costruiscono un’atmosfera da thriller internazionale classico, ma con una sensibilità contemporanea molto più emotiva e malinconica. Ed è probabilmente proprio questo uno degli elementi che ha distinto The Agency rispetto ad altre produzioni del genere: l’idea che la vera infiltrazione non avvenga soltanto nei governi nemici, ma anche dentro la vita privata dei personaggi. Approfondimento The Agency, il trailer della serie thriller con Michael Fassbender

Un cast tra cinema d’autore e grandi serie TV Accanto a Michael Fassbender tornano anche Jeffrey Wright, Katherine Waterston e Richard Gere. Una combinazione che conferma la volontà della serie di mantenere un profilo quasi cinematografico, sia nella recitazione sia nella costruzione narrativa. Nel cast figurano inoltre Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia e Alex Reznik. Tra le guest star della nuova stagione ci saranno anche Dominic West e Hugh Bonneville. L’impressione è che Paramount+ voglia trasformare la serie in uno dei suoi titoli di punta internazionali, anche grazie a una produzione particolarmente prestigiosa. Tra i produttori esecutivi compaiono infatti anche George Clooney e Grant Heslov per Smokehouse Pictures, oltre allo stesso Fassbender.

Da Le Bureau des Légendes a The Agency La serie è una nuova interpretazione di Le Bureau des Légendes, uno degli spy drama europei più amati e influenti degli ultimi anni, creato da Eric Rochant per CANAL+. Ma invece di limitarsi a un remake tradizionale, The Agency sembra aver scelto una strada più internazionale e hollywoodiana, accentuando il lato emotivo, romantico e spettacolare della vicenda. Dietro la scrittura tornano Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, già noti per lavori capaci di mescolare tensione politica, dramma umano e cinema d’autore. Una combinazione che potrebbe rendere questa seconda stagione ancora più cupa, adulta e ambiziosa.