Jacob Elordi e Kendall Jenner, l'uscita con Kylie Jenner e Chalamet

La top model e l'attore di "Euphoria" sono stati avvistati a Los Angeles, dopo la fuga alle Hawaii dei giorni scorsi, in macchina insieme alla coppia, ormai consolidata, composta dalla magnate del beauty e dal divo di "Dune". I quattro, che hanno provato a nascondersi dai paparazzi, sembravano molto in armonia

Le voci sul flirt che coinvolgerebbe Kendall Jenner e Jacob Elordi ormai corrono in tutta Hollywood, alimentate da numerosi nuovi dettagli sulla frequentazione più discussa del momento dello star system riprese da tutti i media di settore.

Dopo gli avvistamenti alle Hawaii, dove la modella e l'attore hanno trascorso alcuni giorni di relax, entrambi sono riapparsi a Los Angeles per quella che sembrava un'uscita di coppia.

Con i due presunti innamorati c'erano anche Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

Il quartetto è stato fotografato dai paparazzi mentre era in auto, di ritorno da una festa.

Sebbene tutti abbiano provato a nascondere il volto, gli obiettivi dei fotografi sono riusciti a catturare diverse istantanee di un'uscita che diventa una nuova prova che la 29enne e l'attore candidato all'Oscar per Frankenstein facciano sul serio.

Una nuova coppia a Hollywood? I recenti avvistamenti di Kendall Jenner e Jacob Elordi confermano sempre più un reciproco interesse tra la modella e l'attore del cinema e della tv.

Amici da anni, i due si sono ritrovati da sempre nello stesso giro di eventi a Hollywood - Kendall Jenner è anche un volto dello spettacolo e della reality tv a stelle e strisce, Elordi è ricercatissimo dal mondo della moda ed è volto di numerosi brand - ma solo di recente pare abbiano deciso di dare un senso diverso alla loro conoscenza.

Di una presunta love story tra i due si discute da qualche mese.

Agli Oscar dello scorso marzo i due erano stati visti impegnati in una conversazione al party di Vanity Fair post cerimonia ma la cosa non aveva sorpreso nessuno.

Diverse, invece, sono state le reazioni del pubblico alla loro apparizione ai concerti del primo weekend del Coachella, lo scorso aprile.

Elordi e Kendall Jenner erano andati ai live insieme a Kylie Jenner e a Timothée Chalamet e la presenza del gruppo non è certo passata inosservata ai frequentatori del Festival e ai fotografi presenti. Leggi anche Lewis Hamilton, nel video su Instagram c'è anche Kim Kardashian

A Los Angeles dopo la fuga alle Hawaii L'uscita delle sorelle Jenner con Timothée Chalamet è diventata virale dopo che l'account Instagram Deuxmoi, famoso per le esclusive sui protagonisti dello spettacolo hollywoodiano e non solo, ha diffuso gli scatti del quartetto mentre lasciava una festa di Fanatics ed era in giro per le strade di Los Angeles.

Gli scatti vedono Jacob Elordi al volante con accanto a lui, lato passeggero, Kendall Jenner. Timothé Chalamet e Kylie Jenner erano seduti sul sedile posteriore e con loro c'era anche Renell Medrano, fotografa e amica della famiglia Kardashian-Jenner.

Tutto fa pensare al ritorno da un'uscita informale, dagli outfit dei quattro alle loro espressioni rilassate e divertite anche alla vista dei paparazzi.

Secondo Page Six, la relazione tra Kendall Jenner e Jacob Elordi sarebbe diventata più profonda dopo i giorni che i due hanno trascorso alle Hawaii.

La fuga romantica, documentata con foto ottenute da TMZ, avrebbe fatto salire di livello la frequentazione.

Sempre Page Six, tramite le sue fonti, ha svelato le sensazioni di Kendall Jenner, felice che le cose con la sua nuova fiamma siano semplici.

Anche l'amicizia con sua sorella Kylie e il suo fidanzato da tre anni, Timothée Chalamet, sembrerebbe un fattore decisivo di questo momento di armonia.

Elordi e Chalamet provengono dallo stesso ambito professionale, sono attori richiestissimi, stimati dal pubblico e dalla critica e sebbene Chalamet sia presente sulla scena da più tempo di Elordi, la cui carriera ha fatto un balzo solo da poche stagioni, entrambi sono anche molto presenti anche nel mondo della moda - di recente sono stati anche protagonisti di un avvicendamento come volti di Bleu de Chanel, du cui ora è testimonial l'attore di Euphoria.

Page Six conferma che le sorelle Jenner stanno vivendo un momento eccezionale, per la prima volta dopo tanto tempo entrambe in compagnia di due partner che sembrano renderle molto felici. I fan e gli appassionati di gossip non vedono l'ora di saperne di più. Leggi anche Cartier, Jacob Elordi testimonial nello spot di Sofia Coppola