Kim Kardashian e Lewis Hamilton , coppia mai ufficializzata ma certamente la più chiacchierata della stagione, hanno fatto il loro debutto insieme sui social media , precisamente sul profilo Instagram del pilota, seguito da oltre quarantadue milioni di follower, con un video che ha fatto il pieno di commenti, per la sua spettacolarità ma anche per la presenza dell'americana . Hamilton, che è in Giappone da diverso tempo e che ha partecipato al GP di Sukuka, ha dato spettacolo a Tokyo con una corsa adrenalinica a bordo di una F40 . Il pilota ha registrato un video in stile Tokyo Drift , che ha esaltato i fan asiatici e non solo. Tra sgommate e manovre spericolate, c'è posto per un'accompagnatrice d'eccezione, Kim Kardashian.

Kim Kadashian e Lewis Hamilton si frequentano e non si nascondono agli occhi di fotografi e curiosi, lo avevano già dimostrato col loro atteggiamento rilassato quando, a fine marzo, erano comparsi assieme per le strade di Tokyo impegnati in un giro di shopping di lusso , e lo confermano adesso decidendo di apparire insieme, per la prima volta, in un contenuto social. Kardashian è la protagonista delle scene finali del video , un breve montaggio ad alto tasso di spettacolo, che esalta le doti al volante del sette volte campione del mondo di Formula 1 britannico. Dopo aver guidato nella notte ad altissima velocità per le strade di Tokyo, il campione rallenta e spegne il motore della Rossa. Quando il fumo svanisce, vediamo la persona che è stata seduta per tutto il tempo lato passeggero: Kim Kardashian, amica di vecchia data ma ora qualcosa di più. Kardashian, divertita, fa un breve commento rivolgendosi all'operatore: " È pazzesco ", dice, ancora evidentemente elettrizzata dalla corsa.

Insieme sui social per la prima volta

Come sempre, quando c'è una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, gli utenti social (e i fan) si dividono tra chi approva l'unione e chi, invece, la disapprova.

Il video pubblicato da Lewis Hamilton, a tema sportivo e spettacolare, non conferma né smentisce la frequentazione del pilota con Kardashian ma ufficializza online un legame che, secondo la stampa di settore, è diventato sempre più stretto dallo scorso Capodanno.

Da quando hanno partecipato insieme a una festa di amici, il pilota e la star della reality tv hanno fatto varie fughe a due in diverse località europee (a febbraio, tra il Regno Unito e Parigi), negli States (erano seduti vicini al Super Bowl) e poi in Asia (dove Kardashian è volata insieme ai figli e a sua sorella Khloé).

Non si espongono né fanno commenti sulla nuova natura del loro legame (Hamilton è amico della famiglia Kardashian Jenner da oltre dieci anni) ma è evidente che il campione e la founder di SKIMS siano da qualche tempo inseparabili.

"L'attesa è finita", scrive Hamilton nelle Stories rilanciando il video, un prodotto filmato e montato con cura da 13thwitness. Si riferisce alla conferma della relazione con l'americana?

Intanto, una fonte ha detto a People Magazine che, nonostante i reciproci impegni, i due sono determinati a vedere dove questa relazione li porterà. La fonte ha riferito: "Sono entrambi impegnati con la loro carriera ma si vedono il più possibile. È più di una semplice connessione casuale. Ci vuole molto per catturare l'interesse di Kim e lei è sicuramente incuriosita".