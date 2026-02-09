Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl 2026

Il pilota della Ferrari e la celebre star americana sono stati avvistati durante il popolare evento sportivo. Alimentando così il gossip su una possibile relazione sentimentale tra i due

Tra le tante personalità e i numerosi vip presenti all'ultima finale del Super Bowl ce ne sono stati due che hanno attirato le attenzioni degli appassionati di gossip. Si tratta di Lews Hamilton e di Kim Kardashian che l'occhio delle telecamere ha pizzicato insieme al Levi's Stadium, uno accanto all'altra. La notizia, di per sè, potrebbe non avere valore, ma l'avvistamento non ha fatto altro che alimentare i rumors, anche considerando che di recente si sono rincorse le voci di una possibile relazione tra i due, avvistati già insieme tra Londra e Parigi.

Una nuova coppia?

Il rapporto tra il pilota della Ferrari e la showgirl americana sembrerebbe durare ormai da qualche tempo, ma proprio di recente sono aumentate le ipotesi che vedrebbero Hamilton e Kardashian come una vera e propria coppia. E forse la presenza di entrambi al Super Bowl può essere vista come una conferma in questo senso.