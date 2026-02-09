Super Bowl 2026, i Seahawks travolgono i Patriots di Trump

La squadra di Seattle ha dominato la finale contro il team di Bostonil, conquistando il secondo titolo del campionato statunitense di football. Nella grande notte sportiva protagonista anche il cantante portoricano Bad Bunny, considerato un artista simbolo anti-trumpiano e autore di uno show memorabile, che ha fatto ballare tutto lo stadio californiano. Ma per il presidente Usa è stato "lo spettacolo più brutto di sempre" ascolta articolo

I Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl 2026, il titolo di campioni di football americano. Decisiva la grande difesa dei favoriti, che hanno tenuto a lungo a zero i Patriots. Solo nell'ultimo quarto, con Seattle avanti 12-0, la partita è diventata elettrica con una serie di touchdown. Per il secondo anno consecutivo la squadra sostenuta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è uscita sconfitta. L’anno scorso era toccato ai Kansas City Chiefs, battuti dai Philadelphia Eagles e sostenuti dal tycoon che stavolta ha preferito non essere presente alla partita, disputatasi a Santa Clara, in California.

Il trionfo di Bad Bunny, Trump: "Spettacolo più brutto di sempre" Il trionfatore della finalissima è stato il portoricano Bad Bunny: reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa tra cui quello per Best Album, la superstar di Debi Tirar Mas Fotos che l'anno scorso aveva interrotto il tour negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell'Ice ha portato al Levi's Stadium di Santa Clara in California la sua 'casita rosa' e un un messaggio di unità: "Assieme siamo l'America, l'unica cosa piu' potente dell'odio e' l'amore". Solo Donald Trump poteva offendersi, come del resto aveva preannunciato alla vigilia: "E' stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all'America. Nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso soprattutto per i bambini", ha detto su Truth il capo della Casa Bianca che ha seguito la partita da Mar-a-Lago avendo scelto di disertare il Super Bowl "per la lontanza" dalla West Coast ma anche per la scelta della Nfl di assegnare l'half time a un cittadino americano che canta solo in spagnolo. Trump aveva detto che avrebbe seguito in streaming il concerto pro-Maga dell'attempato rocker Kid Rock messo in piedi dall'organizzazione di Charlie Kirk, Turning Point Usa: un medley di 'golden oldies' e musica country concluso con l'appello agli spettatori a dedicare la vita a Gesù, forse per farsi perdonare le parole riemerse di una sua vecchia canzone il cui tema erano i rapporti con le minorenni.



USA AMERICAN FOOTBALL

La grande festa laica degli americani Per l'America il Super Bowl è una grande festa laica che, come il Thanksgiving, dovrebbe unire un Paese diviso. Nel dare il polso del suo 'stato dell'Unione', il portoricano Bad Bunny ha ricreato allo stadio un vero e proprio villaggio popolato da star come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, ma anche persone prese dalla vita reale, una taqueria di Los Angeles e, da Brooklyn, uno degli ultimi social club portoricani rimasti a New York. C'era anche un bambino a cui l'ex cassiere di supermercato Benito Antonio Martínez Ocasio ha regalato il grammofono d'oro dei Grammy: a molti ha evocato il piccolo Liam Ramos, deportato dal Minnesota al Texas, un dramma che nelle scorse settimane ha commosso mezza America. Valori della famiglia in primo piano: una coppia ha celebrato in diretta il matrimonio. Vestito in una tuta disegnata per lui da Zara, Bad Bunny ha suggellato l'half time elencando i nomi di tutte le nazioni del Nord e Sud America e chiuso con un "God Bless America".