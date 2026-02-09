Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show

Bad Bunny è divenuto il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo all’Halftime Show del Super Bowl. Il cantante portoricano ha reso omaggio alla sua terra natale lanciando anche un messaggio di unione: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore". Ospiti a sorpesa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G

Domenica 8 febbraio Bad Bunny si è esibito all'Halftime Show della 60esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League che ha visto sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. L’artista portoricano ha proposto uno spettacolo dal forte valore simbolico sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California. Ospiti a sorpresa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G.

super bowl 2026, l'esibizione di bad bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, noto più comunemente come Bad Bunny, ha fatto la storia del Super Bowl. Il cantante portoricano è divenuto il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo all’Halftime Show dell’appuntamento sportivo. Uno show dal forte valore simbolico. L’artista, vestito completamente di bianco e con una maglia riportante il suo cognome, ha aperto lo spettacolo dalle sonorità reggaeton con il brano Tití Me Preguntó, secondo singolo estratto all’album Un Verano Sin Ti.

L’artista si è spostato in un campo di canne da zucchero tra coltivatori con una pava, tradizionale cappello di paglia portoricano, e un carretto di piragua. L’esibizione, durata circa tredici minuti, ha visto anche i cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G. Il cantante ha ricordato: “Il mio nome è Benito Antonio Martínez Ocasio e se oggi sono qui alla 60esima edizione del Super Bowl è perché non ho mai smesso di credere in me. Anche tu dovresti credere in te stesso. Vali più di quanto pensi, credimi”.

Prima ospite a sorpresa Lady Gaga. L’artista ha proposto il brano Die with a Smile, arrangiato in versione salsa per l’occasione. Successivamente, Ricky Martin ha intonato la canzone LO QUE LE PASÓ A HAWAii. Sventolando la bandiera degli Stati Uniti d’America e circondato da quelle delle nazioni sudamericane, Bad Bunny ha chiuso lanciando un forte messaggio sul grande schermo dello stadio: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore".