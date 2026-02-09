Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show

Bad Bunny è divenuto il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo all’Halftime Show del Super Bowl. Il cantante portoricano ha reso omaggio alla sua terra natale lanciando anche un messaggio di unione: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore". Ospiti a sorpesa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G
Domenica 8 febbraio Bad Bunny si è esibito all'Halftime Show della 60esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League che ha visto sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. L’artista portoricano ha proposto uno spettacolo dal forte valore simbolico sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California. Ospiti a sorpresa Lady Gaga e Ricky Martin. Cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G.
super bowl 2026, l'esibizione di bad bunny
Benito Antonio Martínez Ocasio, noto più comunemente come Bad Bunny, ha fatto la storia del Super Bowl. Il cantante portoricano è divenuto il primo artista a esibirsi principalmente in spagnolo all’Halftime Show dell’appuntamento sportivo. Uno show dal forte valore simbolico. L’artista, vestito completamente di bianco e con una maglia riportante il suo cognome, ha aperto lo spettacolo dalle sonorità reggaeton con il brano Tití Me Preguntó, secondo singolo estratto all’album Un Verano Sin Ti.
L’artista si è spostato in un campo di canne da zucchero tra coltivatori con una pava, tradizionale cappello di paglia portoricano, e un carretto di piragua. L’esibizione, durata circa tredici minuti, ha visto anche i cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G. Il cantante ha ricordato: “Il mio nome è Benito Antonio Martínez Ocasio e se oggi sono qui alla 60esima edizione del Super Bowl è perché non ho mai smesso di credere in me. Anche tu dovresti credere in te stesso. Vali più di quanto pensi, credimi”.
Prima ospite a sorpresa Lady Gaga. L’artista ha proposto il brano Die with a Smile, arrangiato in versione salsa per l’occasione. Successivamente, Ricky Martin ha intonato la canzone LO QUE LE PASÓ A HAWAii. Sventolando la bandiera degli Stati Uniti d’America e circondato da quelle delle nazioni sudamericane, Bad Bunny ha chiuso lanciando un forte messaggio sul grande schermo dello stadio: "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore".
Pochi giorni fa Bad Bunny ha riscritto la storia della musica vincendo per la prima volta con un disco cantato interamente in lingua spagnola la statuetta Album of the Year ai Grammy Awards. L’artista portoricano ha trionfato anche nelle categorie Best Música Urbana Album con Debí Tirar Más Fotos e Best Global Music Performance per la canzone Eoo.
Venerdì 13 febbraio Bad Bunny riprenderà il Debí Tirar Más Fotos World Tour dal palco dello Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in giro per il mondo fino all’appuntamento conclusivo in programma il 22 luglio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Previsti anche due concerti in Italia: venerdì 17 e sabato 18 luglio all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.
Nel corso degli anni Bad Bunny, classe 1994, si è affermato come uno degli artisti più influenti della scena musicale. Dopo una serie di singoli di enorme successo, nel 2018 il cantante ha pubblicato il brano I Like It in collaborazione con Cardi B e J Balvin. Tra le sue canzoni più note ricordiamo Mía con Drake, Un Día (One Day) con J Balvin, Dua Lipa e Tainy, Tití Me Preguntó, K-pop con Travis Scott e The Weeknd. Per quanto riguarda gli album più apprezzati, citiamo Un Verano Sin Ti uscito nel 2022 e Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana pubblicato nel 2023.
Oltre alla recenti statuette vinte, Bad Bunny vanta altri tre riconoscimenti ai Grammy Awards: Best Latin Pop or Urban Album per YHLQMDLG e Best Música Urbana Album per El Último Tour Del Mundo e Un Verano Sin Ti. Inoltre, il cantante è attualmente nominato come International Artist ai BRIT Awards 2026 in programma sabato 28 febbraio.
