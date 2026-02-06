Stando a quanto rilanciato da Good Moring America, Bad Bunny ha parlato dell'attesa esibizione nel corso di una conferenza stampa: "Non ho mai cercato questo. Il mio più grande piacere è creare, divertirmi nel farlo e connettermi con le persone”. Massimo riserbo sulla presenza di ospiti
Domenica 8 febbraio Bad Bunny si esibirà sul palco dell’Halftime Show del Super Bowl 2026. In attesa della performance, il cantante portoricano, reduce dalla vittoria della statuetta nella categoria Album of the Year per Debí tirar más fotos alla 68esima edizione dei Grammy Awards, ha raccontato: “Cerco soltanto di godermela. So che mi divertirò”.
super bowl 2026, bad bunny: "cerco di godermi il momento"
Grande attesa per l’Halftime Show di Bad Bunny. Domenica 8 febbraio l’artista portoricano sarà l’headliner del momento musicale dell’edizione 2026 del Super Bowl. Come rilanciato da Good Moring America, il cantante ha diffuso i primi dettagli dello spettacolo nel corso di una conferenza stampa: "Cerco soltanto di godermela. So che mi divertirò. Tutto il gruppo, tutti, si divertiranno quel giorno”. L’artista ha proseguito: “È su ciò che cerco di concentrarmi, godermi il momento, godermi ciò che sta accadendo, ciò che sto facendo e cercare di non sentire la pressione”. Massimo riserbo sulla presenza di ospiti, Bad Bunny ha dichiarato: “Sapete che è una cosa che non vi dirò. Non so perché me l’abbiate chiesto”.
In seguito, l’artista ha aggiunto: “Non ho mai cercato questo. Il mio più grande piacere è creare, divertirmi nel farlo e connettermi con le persone. Quando pubblico una canzone e le persone si connettono con me, quella è la sensazione più bella. Ed è quello che cerco sempre ogni volta che sono in studio a lavorare. Ecco perché lavoro sempre con gli amici, perché per me è uno spazio molto intimo”.
Infine, Bad Bunny (FOTO) ha riflettuto sull’enorme successo ottenuto dal suo ultimo album: “Penso che sia uno dei progetti più speciali che abbia mai realizzato perché mi ha portato fin qui. Non cercavo la statuetta come Album of the Year ai Grammy Awards, e nemmeno ai Latin Grammy Awards. Non puntavo nemmeno a esibirmi all’Halftime Show del Super Bowl, ma volevo soltanto connettermi con le mie radici, con le mie persone più che mai, con me stesso, con la mia storia e con la mia cultura".
Bad Bunny è stato il grande protagonista dei recenti Grammy Awards 2026. Presentatosi ai nastri di partenza con ben sei nomination, l’artista ha trionfato in tre categorie: Best Global Music Performance per il brano Eoo, Album of the Year e Best Música Urbana Album per il disco Debí Tirar Más Fotos. Venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 Bad Bunny porterà la sua musica in Italia con i due appuntamenti live previsti all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.
