Stando a quanto rilanciato da Good Moring America, Bad Bunny ha parlato dell'attesa esibizione nel corso di una conferenza stampa: "Non ho mai cercato questo. Il mio più grande piacere è creare, divertirmi nel farlo e connettermi con le persone”. Massimo riserbo sulla presenza di ospiti

super bowl 2026, bad bunny: "cerco di godermi il momento"

Grande attesa per l’Halftime Show di Bad Bunny. Domenica 8 febbraio l’artista portoricano sarà l’headliner del momento musicale dell’edizione 2026 del Super Bowl. Come rilanciato da Good Moring America, il cantante ha diffuso i primi dettagli dello spettacolo nel corso di una conferenza stampa: "Cerco soltanto di godermela. So che mi divertirò. Tutto il gruppo, tutti, si divertiranno quel giorno”. L’artista ha proseguito: “È su ciò che cerco di concentrarmi, godermi il momento, godermi ciò che sta accadendo, ciò che sto facendo e cercare di non sentire la pressione”. Massimo riserbo sulla presenza di ospiti, Bad Bunny ha dichiarato: “Sapete che è una cosa che non vi dirò. Non so perché me l’abbiate chiesto”.

In seguito, l’artista ha aggiunto: “Non ho mai cercato questo. Il mio più grande piacere è creare, divertirmi nel farlo e connettermi con le persone. Quando pubblico una canzone e le persone si connettono con me, quella è la sensazione più bella. Ed è quello che cerco sempre ogni volta che sono in studio a lavorare. Ecco perché lavoro sempre con gli amici, perché per me è uno spazio molto intimo”.