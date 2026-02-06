L'artista più ascoltato al mondo. Primo latino a cantare allo show più visto negli USA. Prima performance della storia del Super Bowl in spagnolo. Orgogliosamente portoricano, le sue origini sono la sua forza. Con l’album Debí tirar más fotos racconta la sua Porto Rico, e la difende da ogni attacco politico. Soprattutto nell’America di Donald Trump. Con il suo Halftime Show riuscirà Bad Bunny a riunire un Paese diviso? Appuntamento nella notte tra l’8 e il 9 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California