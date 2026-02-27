Scream 7, l’horror tra nostalgia anno '90 e deepfake. La recensione

Scream 7 riporta Sidney Prescott al centro della saga e riflette sull’horror nell’epoca della sua riproducibilità tecnica: nostalgia anni Novanta, quiz metacinematografici, deepfake e fandom ossessivo. Nato tra cambi di regia, sciopero SAG-AFTRA e le uscite di Melissa Barrera e Jenna Ortega, il film diretto da Kevin Williamson non si limita a proseguire la saga: la mette in discussione, tra memoria trasformata in merchandising, industria in crisi e sadismo spettacolare

L’horror nell’epoca della sua riproducibilità tecnica.

Se Walter Benjamin avesse amato gli slasher, probabilmente sarebbe partito da qui.

Perché Scream 7 è questo: un film che concede ancora qualche brivido — jump scare calibrati, serial killer svalvolati che a volte ritornano — ma che soprattutto riflette su un’epoca in cui tutto può tornare. Sequel, prequel, requel, reboot. Gli anni Novanta sembrano non finire mai sul grande e piccolo schermo. Sono un perpetuo black hole che risucchia film e serie tra un poster dei Duran Duran in stile pop art e una t-shirt con la faccina triste e la scritta The World Is a Vampire. Sì, gli Smashing Pumpkins. Li ricordate?

La nostalgia oggi non è sentimento. È carburante.

Si succhia il sangue della memoria, si torna a “qual è il tuo horror preferito?”, al quiz mortifero che spalanca i cancelli del cielo e quelli della memoria come un Apriti Sesamo pop. E Scream 7 lo sa benissimo.