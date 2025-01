Scream 7, Mark Consuelos si unisce al cast del film

Mark Consuelos, protagonista della sitcom Live with Kelly & Mark e della serie tv The Girls on the Bus, si è unito al cast di Scream 7. I dettagli riguardanti la trama del film, e il personaggio che l'attore interpreterà, restano avvolti nel mistero.

Consuelos si unisce dunque ai nomi già annunciati, da Neve Campbell a Courteney Cox, fino a Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, ​​Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp e Joel McHale.

Cosa sappiamo su Scream 7

Le riprese della pellicola, diretta da Kevin Williamson, sono attualmente in corso ad Atlanta.

Il franchise horror di lunga data ha precedentemente generato quattro lungometraggi tra cui Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) e Scream 4 (2011), diretti dal defunto Wes Craven. Il quinto capitolo è uscito nel 2022, mentre il sesto, al cinema nel marzo 2023, detiene il record come più alto incasso al botteghino nazionale dell'intero franchise (oltre 108 milioni di dollari, e 169 milioni in tutto il mondo). Complessivamente, i titoli di Scream hanno guadagnato oltre 900 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Consuelos ha co-condotto Live with Kelly & Mark insieme alla moglie Kelly Ripa. I due hanno vinto l'Emmy 2024 per la miglior conduzione di un talk show di intrattenimento.

Più di recente, Conseulos ha avuto un ruolo ricorrente nel dramma politico di HBO Max The Girls on the Bus. È anche apparso nella seconda stagione della commedia di Hulu Only Murders in the Building nel ruolo del padre di Mabel (Selena Gomez). Altri crediti televisivi includono How I Met Your Father, Riverdale, Broad City, The Night Shift, Queen of the South e Ugly Betty.