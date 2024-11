Friends, Jennifer Aniston ha tenuto tantissimi vestiti della serie

L'interprete di Monica ha rivelato in un podcast che la collega ha tenuto moltissimi vestiti di scena, non solo quelli della sua Rachel, ma anche quelli di altri personaggi.

Aniston non ha mai negato la sua passione per il collezionismo di abiti, infatti, un po' di tempo fa, ne aveva sfoggiato uno famosissimo su Instagram



Tutto ciò che riguarda Friends è iconico, infatti si continua a parlare della serie continuamente, anche a venti anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio.

Courteney Cox, la amatissima interprete di Monica Geller, è stata invitata a condividere ancora una volta i suoi ricordi dello show.

Nella chiacchierata ai microfoni di Bella Freud, speaker del podcast "Fashion Neurosis", l'attrice è tornata su una vecchia passione di Jennifer Aniston, una vera e propria mania dell'attrice e collega di Friends.

Aniston avrebbe tenuto per sé tantissimi abiti di scena ai tempi delle riprese. Non solo quelli di Rachel, il suo personaggio, ma anche quelli di Monica, il personaggio di Cox.



Il guardaroba iconico degli abiti di Friends Friends è da sempre considerato un paradigma delle sit-com, specie di quelle corali, con più protagonisti ma i motivi per cui è continuamente tirato in ballo quando si parla di serie televisive sono tantissimi, non ultimo il suo valore estetico.

Lo show statunitense targato Warner Bros. Television offre un vero spaccato dello stile di vita dei giovani newyorchesi negli anni Novanta e in quelli a cavallo tra vecchio e nuovo millennio.

I costumi di scena, ancora copiatissimi visto il revival della moda degli anni Novanta a cui si assiste da qualche stagione, sono considerati dei veri e propri tesori da parte degli spettatori di ogni generazione.

Sarà per questo che Jennifer Aniston fece incetta degli abiti usati per le riprese ai tempi della produzione dello show?

Difficile dire quali furono le motivazioni che spinsero l'attrice americana a tenere per sé un gran numero di costumi di scena di Friends, fatto sta che oggi Aniston detiene una collezione enorme di vestiti della serie, a detta di Courteney Cox. approfondimento Tutti i look indimenticabili indossati dai personaggi di Friends

Aniston si è tenuta tutto Recentemente l'attrice americana, ospite di una puntata del podcast della designer inglese Bella Freud, si è soffermata su questo aneddoto legato alla collega e amica ai tempi in cui giravano Friends.

Aniston ha chiesto di portare a casa moltissimi vestiti della serie, non solo quelli della sua Rachel, ha detto Cox, ma anche quelli di Monica.

“Si è tenuta tutto”, ha detto Courteney Cox che, ha aggiunto che, del resto, ad Aniston, che ha sempre avuto un fisico perfetto, stava bene qualunque cosa, anche quello che non era stato scelto per lei.

Jennifer Aniston ha preso gli abiti (una possibilità prevista per gli attori dalla produzione di Friends) e non li ha semplicemente collezionati: li ha proprio inseriti nel suo armadio indossandoli regolarmente nella sua vita di tutti i giorni.

La passione di Aniston per la moda vintage Courteney Cox si è soffermata sul rapporto diametralmente opposto che lei e la sua amica Jennifer Aniston hanno avuto negli anni con gli abiti d'epoca di Friends.

Cox ha dato via tutto, suscitando il rammarico da parte di sua figlia che oggi, ad esempio, indosserebbe volentieri lo stile di Monica.

L'attrice ha detto che lei, per abitudine, non conserva mai niente per troppo tempo, possiede un guardaroba piccolo e poiché tutto la annoia subito è molto difficile per lei pensare di tenere gli abiti per decenni, come invece fa Aniston.

Jennifer Aniston non ha mai negato la sua passione per la moda né per gli abiti vintage, che ha spesso indossato anche anche sui red carpet, complice l'aver mantenuto inalterata la sua silhouette negli anni.

L'attrice, nel 2022, aveva sfoggiato sui social un abito a fiorellini che aveva preso dal set di Friends venti anni prima e che, in origine, faceva parte del guardaroba di Monica/Courtney Cox.

L'apparizione del vestito fece scalpore tra i fan che furono felici di rivedere l'abito e di assistere alle reazioni delle due attrice e amiche. leggi anche Jennifer Aniston tira fuori un abito di Courteney Cox in Friends

