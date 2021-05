Tutti i look indimenticabili indossati dai personaggi di Friends

7/15

Ricordiamo che Rachel Green è colei che ha inaugurato la moda dello slip dress. Ben prima che arrivasse Carrie Bradshaw a sfoggiare i lingerie dress, è stata Jennifer Aniston nella puntata in cui conosce inaspettatamente i genitori di Joshua a sdoganarli. In realtà Rachel finge che quella dell'abito lingerie sia una moda europea (in realtà è stata colta in flagrante in piene effusioni amorose con Joshua) ma alla fine il trend è esploso, no? Photo credits: NBC



Friends, il cast ieri e oggi FOTO