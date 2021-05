Jennifer Aniston, Brad Pitt tra le mie guest star preferite in Friends

Alla vigilia del debutto dell'attesissima reunion del cast di Friends (giovedì 27 maggio alle 9.00 in prima tv per l'Italia, su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW), l'attrice rivela che il suo ex marito è stato tra le sue guest star preferite nella serie tv, durante l'ottava stagione nel 2001

Alla vigilia del debutto dello speciale FRIENDS: THE REUNION ( La reunion - tutte le guest star dell'evento speciale. FOTO ), Jennifer Aniston rivela che Brad Pitt, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2005, è stato tra le sue guest star preferite nella serie tv Friends. " Mr Pitt è stato meraviglioso " - ha detto in un'intervista a Access Hollywood. Pitt apparì nell'episodio 'The One with the Rumor' durante l'ottava stagione nel 2001 . All'epoca la coppia era ancora sposata e anche dopo il divorzio ha mantenuto rapporti amichevoli. Tra le altre guest star di Friends ci sono state Ben Stiller, Paul Rudd, Tom Selleck, Charlie Sheen, Sean Penn e Alec Baldwin. Lo speciale sarà trasmesso da HBO Max a partire dal 27 maggio.

Debutta domani, 27 maggio, alle 9.00 di mattina on demand su Sky e in streaming su NOW, come svelato dal trailer ufficiale appena rilasciato, l’attesissimo FRIENDS: THE REUNION, in prima tv assoluta e in contemporanea con la messa in onda americana. Alle 9.00 andrà anche in onda su Sky Atlantic, mentre in prima serata, dalle 21.15, verrà proposto su Sky Atlantic e Sky Uno.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi dello speciale, ritornano sull’iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei, che all’epoca della prima stagione dell’amatissima comedy erano dei quasi esordienti, delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set - lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank - e dell’amicizia nata su quelle tavole. (NUOVI SET LEGO DEDICATI ALLA SERIE - IL PRIMO TEASER - LA FINE DELLE RIPRESE - IL CAST 25 ANNI DOPO).



Friends: The Reunion vedrà alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d’eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion è diretto da Ben Winston, anche produttore esecutivo insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Lo speciale è una produzione Warner Bros. Unscripted Television in associazione con Warner Horizon, Fulwell 73 Productions e Bright/Kauffman/Crane Productions. Coproduttori esecutivi Emma Conway, James Longman e Stacey Thomas-Muir.