Friends reunion: l’annuncio su Instagram della fine delle riprese

La reunion di Friends

approfondimento

Friends, Lisa Kudrow parla dell'episodio speciale della serie

A oggi non si sa ancora nulla del plot ma molti rumors vorrebbero il tanto atteso nuovo capitolo una sorta di rimpatriata tra vecchi amici.

Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing) saranno affiancati dai creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman.



L'episodio speciale è stato girato come sempre presso lo Stage 24 della Warner Bros a Burbank, in California.



Era da tempo immemore che i fan di Friends speravano di rivedere assieme i propri beniamini, quelli diventati tali dal 22 settembre del 1994 (questa la data della messa in onda statunitense mentre in Italia lo show è arrivato molto più tardi, il 23 giugno del 1997).

La passione per la serie che si svolge tra l’appartamento di Monica e Rachel, quello dei dirimpettai Chandler e Joy, quello dello scienziato Ross e infine la mitica caffetteria Central Perk è ancora ardente in moltissimi fan, sia della prima sia dell’ultima ora.



La “cartina di tornasole” dell’amore per Friends? La prima foto postata su Instagram da Jennifer Aniston il 15 ottobre 2019 immortalava il cast insieme. Risultato: la bellezza di 16 milioni di mi piace e decine di migliaia di commenti entusiasti, nostalgici e pieni zeppi di amore e ammirazione.

L’episodio finale di Friends ha avuto un audience di 52,5 milioni di spettatori negli States, salendo quindi sul primo gradino del podio dello show tv con più pubblico degli anni Duemila.