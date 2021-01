Friends, Lisa Kudrow parla delle riprese dell’episodio speciale

Lisa Kudrow: le anticipazioni sulla reunion

approfondimento

Nelle scorse ore Lisa Kudrow, interprete di Phoebe, ha parlato della produzione, ai blocchi di partenza, come riportato da Deadline. L’attrice, classe 1963, è stata ospite del podcast Literally! di Rob Lowe a cui ha svelato alcuni dettagli sulla reunion.

Kudrow ha rivelato di aver girato qualcosa e che le riprese partiranno a breve, come anticipato in parte da Matthew Perry in un tweet in cui ha annunciato che la produzione avrebbe preso il via agli inizi di marzo, queste le parole dell’attrice: “Ho già girato qualcosa, quindi sì, lo stiamo ufficialmente facendo”.

Successivamente ha annunciato che i sei protagonisti non rivestiranno i panni dei loro iconici personaggi, ma l'episodio sarà più simile all’evento che alcune settimane fa ha riunito Will Smith (FOTO) e gli altri interpreti di Willy, il principe di Bel-Air: “Siamo noi che ci ritroviamo, cosa che non accade molto spesso e che non accade davanti al pubblico dal 2004, quando ci siamo fermati”.