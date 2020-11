Friends, Matthew Perry sposa Molly Hurwitz

L’interprete di Chandler Bing, classe 1969, convolerà a nozze con Molly Hurwitz, agente letterario, come riportato in esclusiva dal magazine People

Lieto evento in arrivo per uno degli attori più celebri e amati del piccolo schermo, infatti Matthew Perry convolerà a nozze con Molly Hurwitz. La notizia, diffusa in esclusiva da People, ha immediatamente fatto il giro del mondo.