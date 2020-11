Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

Via libera al decreto Ristori quater: altri 8 miliardi per attività e lavoratori in difficoltà a causa del Covid. Per alcune categorie possibile un esonero delle tasse sospese. Il governo lavora anche al prossimo Dpcm: Speranza ribadisce la linea della prudenza in vista del Natale. Oggi vertice delle Regioni in cerca di una linea comune. Meno casi e meno tamponi nell'ultimo bollettino: i numeri confermano il calo della curva. Stabile all'11,7% il rapporto nazionale positività-tamponi. Diminuiscono anche i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Il vaccino: oggi incontro tra la Pfizer e Arcuri. Speranza esclude una obbligatorietà, parlando di una "grande campagna di persuasione". Locatelli vede due vaccini "per regalo di Natale".