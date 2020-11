Covid, Galli a Sky TG24: “Riaperture mettono a rischio calo contagi”

"I vantaggi conseguiti rischiano ancora una volta di essere vanificati da un’accelerazione nelle aperture, che finisce per comportare situazioni come quelle che si sono verificate lo scorso weekend". Lo ha dichiarato Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, durante un'intervista a Sky TG24. Pur riconoscendo la presenza di moltissime categorie sociali ed economiche che chiedono con insistenza la possibilità che vengano ripristinate una serie di attività e di una conseguente pressione a cui è difficile resistere, l’esperto ha comunque invitato alla prudenza nei confronti di ogni passo avanti verso un lento ritorno alla normalità. “Per quanto riguarda questa malattia, bisogna sempre ricordarsi che ci sono tre tipi di contesti da evitare: gli spazi chiusi, soprattutto se con ventilazione insufficiente, gli spazi affollati e le situazioni di contatto stretto”, ha aggiunto Galli. È anche per questo motivo che è importante programmare le riaperture. “Se ci si limita a riaprire senza prima aver risolto dei problemi fondamentali, come quello dei trasporti, non vedo come ci si possa aspettare una ripresa".