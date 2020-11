Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 30 novembre

Calano i test giornalieri eseguiti (ieri 176.934), sale la percentuale di positivi (12,5%). Le vittime sono 672 in 24 ore, per un totale di 55.576, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.744 (-9). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.601.554

Sono 16.377 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 20.648 ), a fronte di 130.524 tamponi giornalieri effettuati (ieri 176.934), con la percentuale di positivi al 12,5% (ieri 11,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 30 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 672 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.744 (-9).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.601.554. Le vittime, in totale, sono 55.576, con 672 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 541). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 23.004, per un totale di 757.507. I ricoverati con sintomi sono 33.187 (+308). Sono invece 751.540 le persone in isolamento domiciliare (-7.599). I tamponi sono in tutto 21.945.099, in aumento di 130.524 rispetto al 29 novembre. I casi testati sono finora 12.986.634, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo segnala che dal totale dei casi positivi è stato sottratto 1 caso dei giorni passati, in quanto caso duplicato. La regione Umbria segnala un ricalcolo sul numero dei decessi.