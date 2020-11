Mes, l'Eurogruppo trova l'accordo sulla riforma

Ok definitivo alla modifica del trattato che ridisegna gli aiuti tradizionali del Meccanismo europeo di stabilità, con l'obiettivo di prevenire le crisi invece che curarle una volta scoppiate. Il presidente Donohoe: "Debiti Eurozona gestibili anche in futuro"

L’Eurogruppo ha dato il via libera alla riforma del Mes, Meccanismo europeo di stabilità ( COSA È ). I ministri dell’economia della zona euro hanno approvato la modifica del trattato che ridisegna gli aiuti tradizionali del Mes (non la linea dedicata alla pandemia Covid-19 nata a marzo), con l'obiettivo di prevenire le crisi invece che curarle. L'intento della riforma, avviata oltre due anni fa, è rafforzare e semplificare l'uso degli strumenti a disposizione del Mes prima del salvataggio di un Paese, ovvero le linee di credito precauzionali, utilizzabili nel caso in cui uno Stato venga colpito da uno shock economico e voglia evitare di finire sotto stress sui mercati.

Eliminato il Memorandum, sì a paracadute banche anticipato



La riforma elimina il contestatissimo Memorandum - già noto per aver imposto condizioni rigidissime alla Grecia - sostituendolo con una lettera d'intenti che assicura il rispetto delle regole del Patto di stabilità. La riforma affida al Mes anche un altro compito, a tutela dei contribuenti: fornirà un paracadute finanziario (backstop) al fondo salva-banche Srf (il fondo unico di risoluzione europeo alimentato dalle banche stesse), qualora, in casi estremi, dovesse finire le risorse a disposizione per completare i 'fallimenti ordinati' degli istituti di credito in difficoltà. È uno dei tasselli mancanti dell'Unione bancaria che l'Italia aveva fortemente voluto. Grazie alla decisione di oggi entrerà in vigore prima del previsto, cioè nel 2022 invece del 2024.