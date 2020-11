Mes o Sure? Rispondono gli economisti a Sky TG24 Business

Gli aiuti economici europei stanno seguendo diversi destini. Sure, il prestito della Commissione europea per finanziare i sussidi al mercato del lavoro (come la cassa integrazione), è stato richiesto da 17 paesi europei. La linea di credito dedicata alla pandemia del Mes invece non è stata chiesta da nessuno stato che ne fa parte. Perché?

Ne hanno discusso, durante Sky TG24 Business, gli economisti Francesco Saraceno (Science Po) e Silvia Merler (Algebris Policy & Research Forum). Guarda nel video le loro risposte.

Una ragione sta nel fatto che i tassi di interesse a cui i paesi europei si indebitano sono ormai molto bassi, e pochi stati - accedendo al Mes o a Sure - otterrebbero risparmi significativi.