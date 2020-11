1/19

Si avvicina la scadenza dell’attuale Dpcm anti-Covid, in vigore fino al 3 dicembre, e in vista della riunione dell’1 dicembre con il governo sul nuovo decreto le Regioni avanzano le loro richieste. Tra i punti contenuti in un documento condiviso dai governatori - visionato dall’Agi - l’apertura dei ristoranti fino alle 23, l’apertura degli impianti da sci per i clienti degli alberghi e per chi ha una seconda casa, una task force per la riapertura delle scuole e più chiarezza sul passaggio da una fascia di rischio a un’altra

Tutti gli aggiornamenti sul coronavirus